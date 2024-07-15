В Туле полиция опечатала квартиру с кошками: животных передали волонтерам

В воскресенье в Привокзальном округе Тулы в полицейским поступило сообщение из больницы о том, что с травмами доставлена 90-летняя женщина.

Из-за тяжелого состояния, престарелая пациентка не смогла объяснить стражам порядка, что случилось с ней. Для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники полиции поехали по месту её жительства. Поговорили с соседями, а после опечатали квартиру.

Позже выяснилось, что женщина жила одна с двумя кошками, которые остались без присмотра. Об этом накануне вечером сообщил приют «Любимец». Волонтеры уточнили, что готовы взять животных на передержку на безвозмездной основе. Вопрос заключался лишь в том, чтобы открыть опечатанную квартиру. А с этим были определенные трудности. Была информация, что возможно котеек откроют только во вторник.

Сейчас стало известно, что полицейские все же открыли квартиру и передали двух кошек волонтерам.

«Жизни и здоровью домашних питомцев ничего не угрожает. После выздоровления, они будут переданы владелице», — сообщили в ведомстве.