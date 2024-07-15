В Туле состоится народный праздник в городской среде «Вприсядку»

17 июля Объединение центров развития культуры присоединится к Всероссийской акции «Единый день фольклора». В ремесленном дворе «Добродей» в Туле пройдет народный праздник в городской среде «Вприсядку».
У посетителей появится возможность:
- не нарушая традиции, на сцене под открытым небом погрузиться в атмосферу игрового и песенного фольклора;
- выиграть уникальные призы за участие в викторинах и интеллектуальных играх;
- посмотреть трансляцию премьеры этно-спектакля «Порушка-Белогорушка» Белгородского центра народного творчества;
- угоститься вкусными пирогами и ароматным чаем;
- в завершении праздника пуститься в залихватский перепляс вместе с творческим объединением «Гуляйте, ребята!» из Москвы, в составе которого — яркая, талантливая молодёжь, увлеченная традиционной народной культурой.
Народный праздник ждет гостей с 18.00 до 20.00. Вход свободный.
Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б. Возрастное ограничение: 0+.