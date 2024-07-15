  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле состоится народный праздник в городской среде «Вприсядку» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле состоится народный праздник в городской среде «Вприсядку»
Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

В Туле состоится народный праздник в городской среде «Вприсядку»

Приглашаются все желающие.

17 июля Объединение центров развития культуры присоединится к Всероссийской акции «Единый день фольклора». В ремесленном дворе «Добродей» в Туле пройдет народный праздник в городской среде «Вприсядку».

У посетителей появится возможность:

  • не нарушая традиции, на сцене под открытым небом погрузиться в атмосферу игрового и песенного фольклора;
  • выиграть уникальные призы за участие в викторинах и интеллектуальных играх;
  • посмотреть трансляцию премьеры этно-спектакля «Порушка-Белогорушка» Белгородского центра народного творчества;
  • угоститься вкусными пирогами и ароматным чаем;
  • в завершении праздника пуститься в залихватский перепляс вместе с творческим объединением «Гуляйте, ребята!» из Москвы, в составе которого — яркая, талантливая молодёжь, увлеченная традиционной народной культурой.

Народный праздник ждет гостей с 18.00 до 20.00. Вход свободный.

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б. Возрастное ограничение: 0+.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:58 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремесленный двор Добродей

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в районах Тульской области будут раздавать бесплатную воду
Где в районах Тульской области будут раздавать бесплатную воду
В Туле определили обладателя Кубка области по конкуру
В Туле определили обладателя Кубка области по конкуру
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.