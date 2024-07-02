Wildberries пообещали кулеры и проветривание в ответ на жалобы работников на складах в Алексине

«Wildberries принимает все необходимые меры для безопасности сотрудников и исполнителей на складах в связи с аномальной жарой, которая охватила несколько регионов страны.

На объектах уже увеличено количество кулеров с питьевой водой. Дополнительно устанавливаются вентиляторы, также обеспечили ночное проветривание помещений. Настоятельно просим обращаться к руководству склада и специалистам по безопасности при плохом самочувствии и любых симптомах недомогания — исполнителям окажут первую медицинскую помощь на любом объекте, а также при необходимости вызовут скорую помощь», — сообщила пресс-служба маркетплейса.

В чате работников складов в Алексине уже пошли скептические комментарии (орфография и пунктуация сохранены):

— У нас проветривали когда-то? Я вчера зашел в ряд на 7 этаже и сел на жопу сразу дышать нечем и запах ужасный, прошел пол ряда и понял как появляется запах. Накинули бы хотя бы % на 7-6-5 этаж за жару, а то кому-то везет и 2-3 этаж собирают, а ты умираешь на 7.

— Да на 7 ад) вчера тоже только на 7 и 6 этаж волны кидало. После 4 волн, вышла никакая))))

Ранее Myslo писал о жалобах работников на невыносимые условия труда.