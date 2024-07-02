Жительница Новомосковска пытается отсудить 500 тысяч рублей у компании Mercury

Женщина подала иск к продавцу дорогих товаров ООО «Меркури Мода» о защите прав потребителей.

Из заявления следует, что истица — держатель выпущенной ответчиком подарочной карты. Она позволяет расплатиться за товары в магазине Mercury на сумму 500 тыс. рублей. Дама обратилась в организацию с заявлением о возврате денежных средств за подарочную карту. Свое решение она аргументировала тем, что не нашла для себя ничего подходящего в магазине. Ответчик отказался возвращать деньги, сославшись на регламент использования подарочных карт.

— Дело признано подготовленным. Судебное заседание пройдет 19 июля в здании Новомосковского райсуда, — отметили в объединенной пресс-службе судов.

Mercury — крупная российская компания, продающая предметы роскоши, управляющий ЦУМом, «Барвиха Luxury Village» и др.

Напомним, Myslo уже рассказывал о том, как можно вернуть деньги за подарочный сертификат в своем материале.