Сотрудники складов Wildberries угрожают забастовкой из-за невыносимых условий работы в жару

Фото из рабочего чата сотрудников Wildberries.

Сообщество WB разделилось. Одни требуют кондиционеров и разрешения брать с собой на «мезонин» воду, другие говорят, что работать в пекло никто не заставляет.

«Давайте устроим забастовку и не будем работать в такую жару? Пусть Далер и другие руководители работают!» — пишут в рабочих чатах сотрудники алексинских складов «Диких ягод». — «Вчера девчонке плохо стало на мезонине, приезжала скорая». Люди недовольны отсутствием вентиляторов и кондиционеров в помещениях складов, а главное, тем, что им запрещено проносить с собой воду.

«А есть ли среди подписчиков группы юристы или у кого друзья юристы есть? Может кто-нибудь подсказать, имеет ли смысл писать в какой-нибудь Роспотребнадзор или другие инстанции, чтобы провели проверку и так далее. Может это поможет?»

Администрация про кондиционеры отвечает уклончиво:

Из комментариев (орфография и пунктуация сохранены):

Александр: «Так конечно им насрать на сотрудников. склад работает, товары доставляются, а сотрудники хоть и ноют, но на работку выходят. так что это так и будет продолжаться, пока сотрудники не объявят забастовку».

Anastasiya: «Ну этого никогда не будет, пока платят деньги, правда написал кто-то пик немного повысят и побегут по головам и пофиг на жару. Я не езжу пока пережидаю, мож в ночь съезжу завтра-послезавтра может быть ночью чуть получше».

Александр: «В ночь тоже не очень хорошо, температура не успевает снизиться, после дневной топки. Я поехал в ночь, выпал 7 этаж на 2-м блоке. срезал волну, просто невозможно работать».

Александр: «А так да, тарифом людей и заманивают., но для меня здоровье важнее любых денег. Поэтому и вам сочувствую поберечь себя».

Директор Пляжа: «Вас там насильно держат или заставляют приезжать на склад? Свободное посещение. Приезжайте, когда будет холодно».

Anastasiya: «Свободное посещение это понятно, но извините деньги с неба не падают, и нужно работать, у меня к примеру, как и у многих, есть ребёнок, которого нужно содержать».

Myslo запросил по ситуации Роспотребнадзор.