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Прокуратура обязала администрацию Тулы рекультивировать землю с мазутом в Комарках
Фото из архива Myslo.

Прокуратура обязала администрацию Тулы рекультивировать землю с мазутом в Комарках

Жители уже два года жалуются на вытекающие из земли нефтепродукты.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку в поселке Комарки. Напомним, там уже около двух лет из земли течет мазут. Нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции в 2019 году. Местные жители предполагают, что при ее строительстве повредили зарытую в землю емкость, и вещество начало сочиться из земли. Считается, что «нефтяная яма» образовалась в 1990-х.
 
После публикации Myslo на месте собрали специальную комиссию, которая постановила засыпать это место доломитовой мукой, чтобы нефтепродукты не растекались. Но мазут продолжает вытекать.
 
 
Прокуратура установила, что по результатам отбора проб почвы на земельном участке наблюдается превышение концентрации содержания в почве нефтепродуктов по сравнению с фоновой пробой в 12,6 раз.
 
– При этом в нарушение требований законодательства администрация МО г. Тула не осуществляла земельный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории городского округа, что привело к загрязнению указанного земельного участка нефтепродуктами, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Природоохранный прокурор внес главе администрации города представление с требованием ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, а также рекультивировать указанный земельный участок.
 
Устранение нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.
Сюжет: Нефтепродукты в Комарках
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Автор: Кристина Вернигорина
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