Прокуратура обязала администрацию Тулы рекультивировать землю с мазутом в Комарках

Фото из архива Myslo.

Жители уже два года жалуются на вытекающие из земли нефтепродукты.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку в поселке Комарки. Напомним, там уже около двух лет из земли течет мазут. Нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции в 2019 году. Местные жители предполагают, что при ее строительстве повредили зарытую в землю емкость, и вещество начало сочиться из земли. Считается, что «нефтяная яма» образовалась в 1990-х.

После публикации Myslo на месте собрали специальную комиссию, которая постановила засыпать это место доломитовой мукой , чтобы нефтепродукты не растекались. Но мазут продолжает вытекать.

Прокуратура установила, что по результатам отбора проб почвы на земельном участке наблюдается превышение концентрации содержания в почве нефтепродуктов по сравнению с фоновой пробой в 12,6 раз.

– При этом в нарушение требований законодательства администрация МО г. Тула не осуществляла земельный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории городского округа, что привело к загрязнению указанного земельного участка нефтепродуктами, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Природоохранный прокурор внес главе администрации города представление с требованием ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, а также рекультивировать указанный земельный участок.

Устранение нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.