  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Путейской засняли «уничтожителя» газонов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Путейской засняли «уничтожителя» газонов

На ул. Путейской засняли «уничтожителя» газонов

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе дома № 15 по ул. Путейской в Туле. Камера видеонаблюдения запечатлела, как водитель старенькой «Тойоты» повернул на «зебре», заехал на пешеходную дорожку, прокатился по газону и встал на парковку.

Видимо, автомобилисту что-то не понравилось, так как сначала он сдал назад, а затем вновь устроился на парковочное место, но в этот раз заехал передними колесами на газон…

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель Chevrolet Camaro крутанул «жука» и поехал по встречке
Дежурная часть
В Туле водитель Chevrolet Camaro крутанул «жука» и поехал по встречке
вчера, в 20:20, 38 2254 3
Рискнувший жизнью ради обгона торопыга стал кандидатом на лишение
Дежурная часть
Рискнувший жизнью ради обгона торопыга стал кандидатом на лишение
вчера, в 14:14, 41 1493 5
В Туле водитель BMW X6 «виновато» нарушил ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель BMW X6 «виновато» нарушил ПДД
14 июня, в 19:54, 10 1458 2
Едва не устроившего ДТП торопливого водителя нашли и наказали
Дежурная часть
Едва не устроившего ДТП торопливого водителя нашли и наказали
14 июня, в 15:31, 18 1412 3

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:14 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
УМВД: мать оставленного на Северной Мызе ребенка нашли дома спящей
УМВД: мать оставленного на Северной Мызе ребенка нашли дома спящей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.