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Тульский фермер продавал котлеты с кишечной палочкой
Фото: 777.fsvps.gov.ru

Тульский фермер продавал котлеты с кишечной палочкой

Опасные бактерии были обнаружены в ходе лабораторного анализа.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели контрольное в отношении тульского предпринимателя по фамилии Кузнецов. Уточняется, что мужчина занимается фермерством и производством полуфабрикатов из мяса птицы.

В результате проведенных тульским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторных исследований, в куриных котлетах были найдены бактерии группы кишечной палочки.  Это противоречит требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции».

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

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