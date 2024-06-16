Тульский фермер продавал котлеты с кишечной палочкой

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели контрольное в отношении тульского предпринимателя по фамилии Кузнецов. Уточняется, что мужчина занимается фермерством и производством полуфабрикатов из мяса птицы.
В результате проведенных тульским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторных исследований, в куриных котлетах были найдены бактерии группы кишечной палочки. Это противоречит требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции».
Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений.