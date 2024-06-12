Новомосковская пасечница взыскала почти 2 миллиона с ООО «Росток» за гибель пчел

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Ясногорский районный суд Тульской области установил, что много лет семья истицы владела пасекой в Новомосковском районе. Когда пасека находилась на кочевке в Веневском районе на границе с Ясногорским районом, пчелы погибли в результате обработки цветущих рапсовых полей ядохимикатами. Обрабатывал поля ООО «РОСТОК». Всего пасечница лишилась 137 пчелиных семей.

Согласно заключению эксперта, пасека погибла в результате отравления фипронилом, который вызывает гибель насекомых как сразу при контакте с токсикантом, так и при контакте с остатками препарата на растениях.

Свой ущерб истица оценила в 6 млн 329 тысяч рублей: это стоимость погибших пчел, маток, расплода, а также недополученного меда.

Суд удовлетворил требования частично. С ответчика взыскано 1 млн 850 тысяч рублей, а также судебные расходы в общей сумме 2 842 рубля.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ранее Ясногорский суд рассматривал дело о гибели пчел другого пасечника. С того же ООО «Росток» взыскан материальный ущерб 200 тысяч рублей и судебные расходы.