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В тульских Комарках появился новый лес. Из борщевика
Фото предоставлены жителями поселка Комарки.

В тульских Комарках появился новый лес. Из борщевика

Жители бьют тревогу.

В редакцию обратились жители поселка Комарки.

- У нас в поселке опять борщевик. Настоящий лес! Его ещё больше, чем было в прошлом году. Видимо, на нас 37 млн не хватило. Помогите, пожалуйста, осветите проблему! 

Борщевик действительно давно облюбовал поселок. Но больше всего - заброшенную воинскую часть

- Настоящие заросли его - в в/ч 6570 (забор там, кстати, так никто и не сделал!), - говорят местные жители. - Более того, эта территория, вроде как с прошлого года уже принадлежит частному лицу. Но кому именно, увы, нас не уведомили... Вот бы администрация или новый собственник привели территорию в порядок! Ну или получили положенный штраф. 

На самом деле, жителей и не должно волновать, кому принадлежит тот или иной объект. Содержать его в порядке - обязанность собственника. А выяснять, кто это и штрафовать за отсутствие благоустройства и кусты опасного растения должны контролирующие органы.

Между тем, в Тульской области по поручению врио губернатора Дмитрия Миляева действительно выделены дополнительные средства на борьбу с борщевиком. Об этом стало известно 10 июня на оперативном совещании в правительстве. Суммарно районы заявили о дополнительных более 370 га. До конца месяца им будут доведены средства. В июле администрации муниципалитетов приступят к обработке. Бороться с борщевиком будут механизированным способом.

За жалобами жителей следит Центр управления регионом, там анализируют ответы на обращения граждан по борщевику.

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- И к вопросу об отсутствии забора у огромной брошенной в/ч: комарковская молодежь забирается на заброшенную 9-этажку. А как же ограничение доступа на такие опасные объекты? - недоумевают жители. Они просят администрацию, прокуратуру и другие компетентные органы отреагировать на эти факты.
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