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Туляки: «На чердаке нашего дома замуровывают живых птиц!»
Фото Алексея Пирязева и из архива Табрис Янгчен.

Туляки: «На чердаке нашего дома замуровывают живых птиц!»

Что делать, если это происходит в вашей многоэтажке?

История одного спасения

В начале мая с подобной проблемой столкнулись жители Зеленстроя. Неравнодушная тулячка обратилась к волонтеру по диким животным Табрис Янгчен – она занимается спасением птиц более 15 лет. 

Табрис Янгчен

– Женщина рассказала, как в соседнем доме во время ремонта забили решетками продухи чердака. Голуби бились в тщетных попытках выбраться в закрытые окошки. Мысли об умирающих птицах не давали мне покоя, и вечером перед Пасхой мы поехали спасать их.

Жители дома № 133-б по проспекту Ленина поначалу отнеслись к этой идее с недовольством. Пустили волонтеров на чердак с условием, что те не будут трогать решетки… 

– С момента установки решеток прошло не меньше недели: часть птиц погибла, оставшиеся были настолько ослаблены, что их в любом случае нужно было забирать на реабилитацию… Жители дома рассказали, что они сами просили поставить решетки, так как им надоела грязь на чердаке. Да, там действительно было много помета, мусора и пыль стояла столбом. За неделю без еды много голубей умерло. Мы, согнувшись, буквально ползли по трупам, чтобы вытащить живых птиц. 

Вокруг кричащих от голода птенцов, собравшихся в кучку, стояли взрослые голуби, но кормить своих детей им было нечем.

Некоторые голубки, умирая от истощения, продолжали сидеть на яйцах. Один птенчик вылупился у нас в руках.

На спасение первой партии голубей у волонтеров ушло четыре часа. Часть взрослых отловили и выпустили. Пасху волонтеры встретили в такси в окружении коробок и ведер с птенцами, грея новорожденных птенцов в руках по дороге домой.

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Позже волонтеры Арсений Помаскин и Елена Гаврилова еще дважды ездили в тот дом, чтобы спасать птиц. 

– Они отловили еще несколько десятков взрослых голубей, часть выпустили, а сильно истощенных привезли ко мне на откорм. Взрослых мы выпустили через две недели, других пришлось кормить принудительно целый месяц.

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У меня до сих пор остается около двадцати птенцов, которых нужно кормить каждый день. Часть питается самостоятельно, часть живет в моем дворе. Были и те, которые уже погибли: голодание, к сожалению, не прошло без последствий. Некоторые даже сейчас, через месяц хорошего кормления, остаются худыми и не набирают вес.

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Что делать, если такое происходит в вашем доме?

Сотрудник Фонда защиты городских животных Ксения Космичева приводит алгоритм действий. 

Для начала стоит разобраться,  законно ли ставить решетки.

– Устанавливать решетки на слуховые окна чердачных крыш предписывает пункт 4.6.1.25 из Постановления Гос­строя № 170. Не всякая крыша имеет чердак. Например, «хрущевки» – бесчердачные. Поэтому ставить решетки на продухи в таких домах могут по решению большинства соб­ственников квартир на общем собрании, о котором собственники должны быть извещены не менее чем за 10 дней. 

Если вы знаете, что в здании замуровали птиц, действовать нужно незамедлительно. Выжить без воды и пищи птицы могут несколько десятков часов. Обращайтесь (лучше – коллективно) в управляющую компанию, вышестоящие организации, пытайтесь привлечь внимание соседей и СМИ.

Когда УК молчит, жители некоторых домов снимают решетки сами, иногда прибегая к услугам промышленных альпинистов. Следует не допустить проникновения птиц на чердаки, пока вы не убедитесь, что УК не будет ставить решётки снова.

К слову, если из-за установленных решеток погибли птицы, это повод обратиться в полицию и природоохранную прокуратуру. Они разберутся, были ли нарушены статьи Уголовного кодекса 245 «Жестокое обращение с животными» и 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Согласно статье 35 Федерального закона № 384 («Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, строительство которого не завершено») «капитальный и текущий ремонт здания должны осуществляться таким образом, чтобы не возникала угроза жизни и здоровью животных». Наказание за нарушение этого требования предусмотрено частью 2 статьи 9.4 КоАПП в виде штрафов для граждан, а также штрафов и приостановления деятельности для юридических лиц.

Как оказать помощь птицам? 

По словам Табрис Янгчен, решить данную проблему помог бы запрет на замуровывание чердаков в период гнездования. Для голубей он длится с ранней весны до поздней осени.

– Перед тем как ставить решетки, стоит проверить чердак и вызвать специалистов или хотя бы волонтеров. Это было бы этично и по-современному. Каждая жизнь ценна, – добавляет Табрис.

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  • Если вы обнаружили на чердаке птиц, необходимо посадить их в картонную коробку, но не спешить кормить или поить, поскольку неправильный корм может только навредить.
  • Определите вид птицы – в этом может помочь интернет.  
  • Забирать домой нужно только покалеченных. 
  • «А если сомневаетесь, пришлите фотографию, я всегда готова подсказать, как лучше поступить», – говорит Табрис. 

Обратиться за консультацией можно на страничку в соцсети «ВКонтакте». Там же можно и связаться с волонтерами, чтобы оказать помощь птицам лекарствами и кормом.

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сегодня, в 14:30 +3
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