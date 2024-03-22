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Житель Ясногорского района взыскал с сельхозпредприятия более 200 тыс. рублей за гибель пчел
Фото из архива Myslo.

Житель Ясногорского района взыскал с сельхозпредприятия более 200 тыс. рублей за гибель пчел

Организация выплатила эту сумму после вмешательства судебных приставов.

В Ясногорском районе на исполнение в отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с сельскохозяйственного предприятия более 200 тыс. рублей. Эту сумму организация должна была выплатить жителю в счет возмещения расходов по оплате лабораторных исследований и материального ущерба за гибель пчел.

Судебный пристав разъяснил руководству предприятия, что в случае неуплаты задолженности ведомство арестует грузовые автомобили. 

После этого сельхозпредприятие в полном объеме возместило пчеловоду материальный ущерб.

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