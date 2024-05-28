В Туле могут отключить газ в 16 домах из-за отказа УК заключить «газовый договор»: список

— До 1 января 2024 года все управляющие компании, ТСЖ обязаны были перезаключить договоры на ТО ВДГО для безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах, — сообщили на запрос Myslo в АО «Тулагоргаз». — Однако до настоящего момента ряд управляющих организаций не представили в АО «Тулагоргаз» ни заявку, ни пакет документов для заключения договора. В адрес таких УК газораспределительная организация неоднократно направляла уведомления о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО.
Myslo уже сообщал, что в тульских домах начались отключения газа из-за отсутствия оформленных договоров на техобслуживание. Подачу газа отключили в доме № 1 по Одоевскому шоссе, № 14 по ул. Бардина и № 1 по ул. Станиславского. Спустя пять дней в доме № 1 на Одоевском шоссе газ дали: УК «подсуетилась» и все оформила. Остальные дома отключены до сих пор.
В зону риска попадают многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК «Новый коммунальный путь», «Наш дом», «Арсенал», «Темп», «Евросити», «Новый строй-71», «Смарт-Сервис», «Новострой».
В горгазе говорят, что до середины июня из-за отказа управляющих компаний перезаключить договоры газ могут отключить по следующим адресам:
- ул. Дзержинского, 13;
- пер. Шевченко, 7;
- ул. Первомайская, 3-а;
- ул. Вересаева, 20;
- ул. Свободы, 56-а;
- ул. Привокзальная, 62;
- ул. Привокзальная, 7;
- ул. Санаторная, 4-а;
- ул. К. Паустовского, 12;
- ул. Пирогова, 25;
- ул. Пирогова, 2/84;
- ул. Ряжская, 18;
- ул. Ряжская, 14;
- ул. Бардина, 7;
- ул. Макара Мазая, 17;
- ул. Р. Зорге, 24-а.
Кроме этого, жителям Тулы необходимо перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования, чтобы избежать отключения газа: на сегодня в Туле в более чем 60 тысяч квартирах такого договора нет.
Перезаключить договор можно несколькими способами:
- путем оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте без посещения офиса на сайте www.tulagorgaz.ru;
- в едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз» по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.
Для перезаключения договора собственнику необходимо предоставить: паспорт, документ о праве собственности на квартиру, данные о СНИЛС, ИНН, о составе ВКГО (марка, год выпуска).