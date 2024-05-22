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В Туле жители трех жилых домов остались без газа из-за отказа УК перезаключить договоры
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле жители трех жилых домов остались без газа из-за отказа УК перезаключить договоры

«Тулагоргаз» приостановил газоснабжение в домах № 1 по ул. Одоевское шоссе, № 1 в пер. Станиславского и № 14 по ул. Бардина.

— Из-за отказа УК «Темп» и УК «Новый коммунальный путь» от перезаключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для безопасности жильцов газоснабжение в указанных домах было приостановлено, — сообщили в пресс-службе «Тулагоргаза».

До 1 января 2024 года УК должны были перезаключить договор на техобслуживание газового оборудования по новой типовой форме.

— Компания «Тулагоргаз» неоднократно уведомляла данные управляющие организации о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО. До настоящего момента УК «Темп» и УК «Новый коммунальный путь» не представили в АО «Тулагоргаз» ни заявку, ни пакет документов для заключения договора.

«Жители указанных многоквартирных домов оказались заложниками данной ситуации: они оплачивают услугу „Содержание жилья“, но не получают ее в полной мере. Руководству управляющих компаний „Темп“ и „Новый коммунальный путь“ направлены в очередной раз письма с предложением принять меры для восстановления газоснабжения», — рассказал главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.

Газовики отметили, что внутридомовое газовое оборудование относится к общему имуществу многоквартирного дома. 

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сегодня, в 13:52 0
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Место
Тула

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