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Из-за нерасторопности коммунальщиков туляки несколько дней живут без газа
Фото из архива Myslo

Из-за нерасторопности коммунальщиков туляки несколько дней живут без газа

О проблеме, с которой столкнулись жители трёх домов областной столицы, мы впервые сообщили 22 мая.

Пресс-служба «Тулагоргаза» сообщила, что управляющие компании «Темп» и «Новый коммунальный путь» отказались перезаключать договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Из-за этого газовщикам пришлось отключить подачу «голубого топлива» в доме № 1 по Одоевскому шоссе, № 14 по ул. Бардина и № 1 по ул. Станиславского. Спустя пять дней в доме № 1 на Одоевском шоссе возобновили подачу газа – после оформления необходимых документов.

В «Тулагоргазе» отметили, что другие два дома пока остаются без газоснабжения – управляющие компании не активизировались, и договоры, скорее всего, будут заключать с уполномоченным собственником жилья. Сейчас жители собирают документы.

 

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Фотограф:
сегодня, в 20:47 +1
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Тула
 

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