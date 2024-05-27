Из-за нерасторопности коммунальщиков туляки несколько дней живут без газа

Фото из архива Myslo

О проблеме, с которой столкнулись жители трёх домов областной столицы, мы впервые сообщили 22 мая.

Пресс-служба «Тулагоргаза» сообщила, что управляющие компании «Темп» и «Новый коммунальный путь» отказались перезаключать договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Из-за этого газовщикам пришлось отключить подачу «голубого топлива» в доме № 1 по Одоевскому шоссе, № 14 по ул. Бардина и № 1 по ул. Станиславского. Спустя пять дней в доме № 1 на Одоевском шоссе возобновили подачу газа – после оформления необходимых документов.

В «Тулагоргазе» отметили, что другие два дома пока остаются без газоснабжения – управляющие компании не активизировались, и договоры, скорее всего, будут заключать с уполномоченным собственником жилья. Сейчас жители собирают документы.