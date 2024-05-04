Туляк выставил на продажу фиксика Анатолия Чикатило

Владелец отмечает, что фиксик еще совсем малыш.

Информацию о продаже необычного товара туляк разместил в пятницу на сайте бесплатных объявлений. Всего за 150 рублей он готов отдать фиксика Анатолия.

«Фиксик Анатолий еще совсем малыш. Характеристика: добрый, общительный, очумелые ручки. Можно вставить, когда потребуется (бонусом отдам помогатор)», — сообщает владелец потенциальным покупателям.

Туляки не против пошутить на сайте бесплатных объявлений. Так, в 2021 году пользователь «Дивинтрий Лебедев» предложил арендовать себя за 689 рублей. А туляк Валерий выставлял на продажу пятитысячную купюру за 500 тысяч рублей. Он уверял, что это «счастливая пятерка, единственная в своем роде».

В 2019 году житель Тулы заявил, что хочет продать свою ногу и разместил объявление на сайте. Предлагалось купить ногу 42 размера за 150 тыс. рублей: «Пробег родной 28 лет. Не хрустит, не стучит. В хорошем состоянии. Продаю, так как подарили другую».

А вы как относитесь к таким объявлениям?