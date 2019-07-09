Туляк продает на «Авито»... свою ногу

Фото Авито.

Мужчина выложил объявление о продаже своей ноги. И отметил – «для тех, кто понимает».

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное объявление. Мужчина продает... ногу 42 размера.

Продавец уверяет, что нога в хорошем состоянии:

«Продам ногу. Пробег родной 28 лет. Не хрустит, не стучит. В хорошем состоянии. Продаю, так как подарили другую. Глупых вопросов не задавать. Для тех, кто понимает».

Цену низкой не назовешь: 150 000 рублей. Но с такими характеристиками ноги это почти что даром!

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