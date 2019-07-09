новости
новости
Регистрация
Туляк продает на «Авито»... свою ногу
Фото Авито.

Туляк продает на «Авито»... свою ногу

Мужчина выложил объявление о продаже своей ноги. И отметил – «для тех, кто понимает».

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное объявление. Мужчина продает... ногу 42 размера.

Продавец уверяет, что нога в хорошем состоянии:

«Продам ногу. Пробег родной 28 лет. Не хрустит, не стучит. В хорошем состоянии. Продаю, так как подарили другую. Глупых вопросов не задавать. Для тех, кто понимает».

Цену низкой не назовешь: 150 000 рублей. Но с такими характеристиками ноги это почти что даром!

Опрос

Как думаете, что означают такие объявления?

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Лилия Глухова, сегодня, в 15:06 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ногапродажа ногиавито

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Маленькой Виктории нужна ваша помощь!
Маленькой Виктории нужна ваша помощь!
Тульские триатлонисты – кандидаты для участия в Паралимпиаде-2020
Тульские триатлонисты – кандидаты для участия в Паралимпиаде-2020
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.