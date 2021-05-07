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Избавит от проклятья, снимет порчу: туляк продает «счастливую» пятитысячную купюру за полмиллиона рублей
Фото: «Авито».

Избавит от проклятья, снимет порчу: туляк продает «счастливую» пятитысячную купюру за полмиллиона рублей

Владелец уверяет: банкнота заговорена на удачу.

Туляк Валерий разместил на «Авито» необычное объявление. Мужчина выставил на продажу пятитысячную купюру за 500 тысяч рублей. Он уверяет, что это «счастливая пятерка, единственная в своем роде».

– Заговоренная на удачу в личных, семейных, сексуальных, бездетных и денежных делах, избавит от проклятья, снимет порчу, вернет удачу, отведет все неприятности, подскажет правильное решение, поможет в трудных ситуациях, даст ощутить силу магии в 2021 году.

Владелец пересмотрит свои взгляды на жизнь и, возможно, на окружающих. Защитный купол от болезней и вирусов. Окончание «506» означает «у меня всё хорошо» (для понимающих), отличное вложение средств, помощь заблудившемуся в своих мыслях или просто в подарок близкому человеку, — говорится в объявлении.

При этом автор просит психически неуравновешенных его не беспокоить.

Сюжет: Купи-продай
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