Избавит от проклятья, снимет порчу: туляк продает «счастливую» пятитысячную купюру за полмиллиона рублей

Фото: «Авито».

Туляк Валерий разместил на «Авито» необычное объявление. Мужчина выставил на продажу пятитысячную купюру за 500 тысяч рублей. Он уверяет, что это «счастливая пятерка, единственная в своем роде».

– Заговоренная на удачу в личных, семейных, сексуальных, бездетных и денежных делах, избавит от проклятья, снимет порчу, вернет удачу, отведет все неприятности, подскажет правильное решение, поможет в трудных ситуациях, даст ощутить силу магии в 2021 году.

Владелец пересмотрит свои взгляды на жизнь и, возможно, на окружающих. Защитный купол от болезней и вирусов. Окончание «506» означает «у меня всё хорошо» (для понимающих), отличное вложение средств, помощь заблудившемуся в своих мыслях или просто в подарок близкому человеку, — говорится в объявлении.

При этом автор просит психически неуравновешенных его не беспокоить.