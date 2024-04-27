  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле начали ремонтировать фонтан возле драмтеатра - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле начали ремонтировать фонтан возле драмтеатра
Фото Алексея Пирязева

В Туле начали ремонтировать фонтан возле драмтеатра

Приводят в порядок и территорию вокруг него.

27 апреля в сквере Тульского академического театра драмы начались ремонтные работы. Рабочие сняли испортившуюся плитку. 

Галерея
показать все фотографии

Напомним, фонтаны в Туле запустят с 1 мая. Всего в Туле шесть фонтанов. Один из них — в сквере Тульского академического театра драмы, «Тулякам — героям», «Октябрьский», Л. Н. Толстого, на Крестовоздвиженской площади и на территории мемориала «Защитникам неба Отечества».

Как ранее сообщал глава администрации города Илья Беспалов, в этом году фонтаны ждет ремонт: рабочие восстановят облицовочное покрытие чаш, заменят насосное оборудование, фильтры, светильники и т. д. Помимо самих фонтанов, отремонтируют и территории вокруг них. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:09 0
Другие статьи по темам
Событие
фонтанфонтаныфонтан у тульского драмтеатрасезон фонтанов
Место
Крестовоздвиженская площадьТульский академический театр драмы
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Более 3000 туляков сдали нормативы ГТО на золотой знак
Более 3000 туляков сдали нормативы ГТО на золотой знак
Главный тренер «Академии Михайлова-Юниор» подвел итоги прошедшего сезона
Главный тренер «Академии Михайлова-Юниор» подвел итоги прошедшего сезона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.