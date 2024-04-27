В Туле начали ремонтировать фонтан возле драмтеатра

Фото Алексея Пирязева

Приводят в порядок и территорию вокруг него.

27 апреля в сквере Тульского академического театра драмы начались ремонтные работы. Рабочие сняли испортившуюся плитку.

Напомним, фонтаны в Туле запустят с 1 мая. Всего в Туле шесть фонтанов. Один из них — в сквере Тульского академического театра драмы, «Тулякам — героям», «Октябрьский», Л. Н. Толстого, на Крестовоздвиженской площади и на территории мемориала «Защитникам неба Отечества».

Как ранее сообщал глава администрации города Илья Беспалов, в этом году фонтаны ждет ремонт: рабочие восстановят облицовочное покрытие чаш, заменят насосное оборудование, фильтры, светильники и т. д. Помимо самих фонтанов, отремонтируют и территории вокруг них.