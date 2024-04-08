Фонтаны в Туле запустят к 1 мая

Фото из архива Myslo.

Рабочие приведут в порядок и территорию вокруг фонтанных комплексов.

8 апреля глава городской администрации Илья Беспалов провел совещание, на котором участники обсудили работы по расконсервации фонтанных комплексов. Их должны запустить к 1 мая.

Напомним, всего в Туле шесть фонтанов: в скверах Тульского академического театра драмы, «Тулякам — героям», «Октябрьский», Л. Н. Толстого, на Крестовоздвиженской площади и на территории мемориала «Защитникам неба Отечества».

Заместитель начальника управления по благоустройству Татьяна Матвеева доложила, что работы по расконсервации фонтанов традиционно запланированы на вторую декаду апреля. Аукционные процедуры проведены, подрядчик определен.

В этом году фонтаны ждет ремонт: рабочие восстановят облицовочное покрытие чаш, заменят насосное оборудование, фильтры, светильники и т. д. Помимо фонтанов отремонтируют и территории вокруг них.