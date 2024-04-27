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Главный тренер «Академии Михайлова-Юниор» подвел итоги прошедшего сезона

Главный тренер «Академии Михайлова-Юниор» подвел итоги прошедшего сезона

Также Евгений Галкин рассказал о планах на будущий сезон.

— Как оцениваете сезон?

— Я не с самого начала сезона в «Академии Михайлова-Юниор», пришел в ноябре. Хочется отметить, что команда стала больше цепляться за каждый матч. В силу некоторых причин конец сезона провалился. На Дальний Восток поехали в усеченном составе на шесть игр, результат получился не тот, который мы ожидали. Но на протяжении всего регулярного чемпионата хоккеисты боролись в каждой игре. Было пару матчей, где мы крупно уступили, но в основном доставляли соперникам много проблем.

— Есть хоккеисты, которые по ходу сезона уже успели сыграть за первую молодёжку. Расскажите об этом подробнее.

— Несколько наших игроков смогли сыграть за первую «молодежку» Тулы. Они хорошо себя проявили и зарекомендовали как качественные игроки. Кирилл Зарубин смог стать первым номером команды. Данила Булатов, Семен Федоров и Роман Кожаров присоединились к «Академии Михайлова» по ходу сезона и принеси команде большую пользу на льду.

— Несколько воспитанников детской школы «Академии Михайлова» 2007 г. р. успели сыграть в молодёжке. Всё ли у ребят получалось?

— В этом сезоне мы смогли посмотреть на нескольких воспитанников нашей школы. Куликов, Пономарев играли на постоянной основе. Сопко, Тиль провели большое количество матчей за нас, в концовке сезона Солдатов присоединился к нам. Ребята получили хороший опыт, и я надеюсь, что он пойдет им на пользу и в следующем сезоне они будут играть увереннее.

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— Какие матчи запомнились больше всего?

— Неплохие получились матчи с «Академией СКА-Юниор». Два домашних матча с «Динамо-Шинником», которые выиграли. В целом сложно выделить определенный матч, каждый запомнился.

— У вас уже есть на карандаше игроки, которые будут играть в следующем сезоне?

— Да, мы уже знаем, кто у нас будет играть в следующем сезоне, но есть ряд игроков, которые приедут на просмотр. Собираемся провести товарищеские матчи, по итогам которых сможем отобрать игроков.

— Какая основная задача на будущий сезон?

— Всегда надо стремиться к лучшему. В следующем сезоне будем бороться за место в плей-ин. Также будем помогать адаптироваться молодым игрокам к новой лиге.

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