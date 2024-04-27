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Более 3000 туляков сдали нормативы ГТО на золотой знак
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Более 3000 туляков сдали нормативы ГТО на золотой знак

Серебряный знак присвоен 430 участникам движения.

Министерство спорта России подписало приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“».

В приказ вошли те, кто успешно выполнил испытания комплекса ГТО по итогам тестирования в I квартале 2024 года.

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Как сообщает минспорт Тульской области, 3399 жителей региона выполнили нормативы ГТО на золотой знак. Серебряный знак присвоен 430 участникам движения. Бронза у 249 жителей региона.

Итоговое количество знаков — 4078.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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