Более 3000 туляков сдали нормативы ГТО на золотой знак

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Министерство спорта России подписало приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“».

В приказ вошли те, кто успешно выполнил испытания комплекса ГТО по итогам тестирования в I квартале 2024 года.

Как сообщает минспорт Тульской области, 3399 жителей региона выполнили нормативы ГТО на золотой знак. Серебряный знак присвоен 430 участникам движения. Бронза у 249 жителей региона.

Итоговое количество знаков — 4078.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».