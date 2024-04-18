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Шествие «Бессмертный полк» пройдет в Туле в онлайн-формате
Фото Алексея Пирязева.

Шествие «Бессмертный полк» пройдет в Туле в онлайн-формате

Организацию традиционной акции, посвящённой Дню Победы, обсудили в правительстве Тульской области.

18 апреля в Туле прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Великой Победы. На мероприятии стало известно, что в этом году традиционное шествие «Бессмертный полк» не состоится. Но все желающие смогут принять в нем участие онлайн.

Координатор «Бессмертного полка» в Туле и Тульской области Елена Гребнева рассказала, что для участников Великой Отечественной войны пройдут акции «Парад у дома ветерана», «Фронтовая бригада», а в школах состоятся «Линейки Победы», тематические уроки.

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сегодня, в 19:45 −3
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