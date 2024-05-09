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Больше тысячи туляков станцевали вальс «Синий платочек» на главной площади города

Больше тысячи туляков станцевали вальс «Синий платочек» на главной площади города

Традиционную акцию поддержали школьники, студенты, депутаты Тульской областной Думы и многие другие.

Акция «Синий платочек» стала одним из самых ярких событий Дня Победы в оружейной столице. Её по традиции организовал Молодежный парламент при Тульской областной Думе при поддержке депутатов регионального парламента и администрации города Тулы.

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Больше тысячи человек пришли на площадь Ленина, чтобы одновременно закружиться в вальсе под звуки знаменитого «Синего платочка». Присоединиться к акции мог любой желающий, поэтому встретить здесь можно было людей самых разных возрастов и профессий.

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Также к событию подключились люди со всей Тульской области: на большом экране транслировались видео с танцующими парами из разных муниципалитетов. 

Традиционно, принять участие в акции пришли депутаты Тульской областной Думы. 

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Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы:

— Акцию «Синий платочек» мы проводим с 2016 года. Вальс, который звучит сегодня здесь, узнаваем всегда и везде, он стал олицетворением праздника Победы. Я каждый год прихожу на площадь, иногда становлюсь в пару, иногда просто наблюдаю, и каждый год испытываю волнение. Для меня 9 Мая — один из самых любимых праздников, он хоть и со слезами на глазах, но так бесконечно нам дорог. Наши деды и прадеды сделали все, чтобы мы жили сегодня в счастливой свободной стране. И эта акция еще одно напоминание о том, что мы помним об их героизме.

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Дмитрий Михайлов, председатель Молодежного парламента:

— С каждым годом возрастает не только количество пар, но и уровень их подготовки. Многие ребята приходят уже не в первый раз, они хорошо знают танец и от этого получается красивая общая картина. Пары гармоничные и лаконичные. Здорово, что «Синий платочек» нашел отклик в душе жителей нашей области.

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Среди участников акции были сразу по несколько десятков представителей тульских школ. Все они решили станцевать вальс, чтобы отдать дань памяти подвигу участников ВОВ. 

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Константин Гончаров, директор тульского лицея № 2 им. Б. А. Слободскова:

— Лицеисты не первый год принимают участие в акции. Сегодня на площадь Ленина пришли 18 наших учеников старших классов. Мы вообще всегда стараемся поддерживать патриотические акции, и «Синий платочек» одна из самых любимых у ребят. Когда-то они сами пришли к нам с инициативой поучаствовать, ну, а мы не могли не поддержать. Так это стало доброй традицией. 

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Олеся Филина, директор тульской гимназии № 11 им. Александра и Олега Трояновских:

— Несмотря на холодную погоду, сегодня на площадь пришли 20 танцующих пар наших ребят. Причем поучаствовать решили не только старшеклассники, но второклашки. Малыши волновались больше всех: несколько дней репетировали, боялись ошибиться, но все сложилось хорошо. 

Ну, а старшеклассники вкладывают в эту акцию большой смысл. Мы много говорим о Победе, о ее символах, и вальс «Синий платочек», конечно, один из самых ярких из них. Приятно, что учеников поддерживают и родители, не только смотрят, но и танцуют сами. Честно говоря, задумываюсь о том, чтобы в следующем году тоже присоединиться.

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Среди танцующих было много молодежи, среди которых студенты колледжей и вузов, а также воспитанники Тульского суворовского военного училища. Они поделились впечатлениями с Myslo.

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Ксения Юльчиева, студентка Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса:

— В акции «Синий платочек» я хотела поучаствовать давно, поэтому когда в колледже предложили, не стала раздумывать. Мы готовились около недели, это было волнительно.

Для меня эта акция наполнена особым смыслом, она заставляет задуматься о подвигах солдат, о том, как люди жили во время войны, что им пришломь пройти. Я думаю, помнить об этом — долг каждого из нас.

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Никита Ткачев пришел поучаствовать в акции вместе с девушкой Эвелиной:

— Акция «Синий платочек» дает возможность показать, насколько важен для нас подвиг тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Мы все должны помнить об этом, прививать чувство патриотизма младшим ребятам, поэтому было бы классно, чтобы таких мероприятий было как можно больше. 

А еще сегодняшнее событие стало поводом провести время с дорогим для меня человеком. Это очень приятно.

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