Военный парад в Туле. Большой фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Командовал парадом временно исполняющий обязанности заместителя командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии подполковник Евгений Ирьянов. Принимал парад временно исполняющий обязанности командира дивизии, гвардии полковник Алексей Быков.

Перед началом парада с Днем Победы жителей и гостей региона поздравил Губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин.

- Для всех верных сыновей и дочерей Отечества, для истинных патриотов этот праздник полон особых, самых высоких смыслов и чувств. В наших сердцах – гордость за Родину, за ее отважный, мудрый и несгибаемый многонациональный народ. И безграничная благодарность, обращенная к ветеранам, которые отстояли родную землю, и практически спасли от фашизма весь мир. Низкий поклон вам, победители! Ваш подвиг ничем не измерить. И нет таких слов, которые способны выразить, как мы вам благодарны. Вы, ваши боевые товарищи сражались, трудились за гранью человеческих сил. И одолели зло, равного которому еще не знала история, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что никто и никогда не принимал столько боли, потерь, испытаний. Никто и никогда не проявлял такой стойкости, храбрости, героизма и преданности Отчизне. Все были едины – бойцы Красной Армии, народного ополчения и партизанских отрядов, представители всех возрастов и профессий, национальностей и религий.

- Мы никогда не забудем доблесть защитников Тулы и всех, кто насмерть стоял на рубежах обороны от Белого моря до Черного. Кто самоотверженно поднимался и шел в атаки. Кто ночью и днем, в холод и в голод ковал Победу на заводах и фабриках, спасал раненых в госпиталях и сражался в подполье, – сказал губернатор.

В память о тех, чьи жизни забрала эта война, была объявлена минута молчания.

- 9 Мая – праздник со слезами на глазах. Самый главный и самый священный. День торжества справедливости и самóй жизни, – сказал Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что сегодня наши идеалы и принципы, наш мир вновь проходят проверку на прочность. Киевский режим, выбрав неонацизм своей идеологией, стал марионеткой в руках продажных и циничных правителей Запада. Они превратили Украину и ее народ в плацдарм для войны с Россией. И абсолютно правильным и единственным верным ответом на это стало непростое решение военно-политического руководства страны сделать все для безопасности родной земли.

- На защиту страны встали верные сыны своего Отечества. Вооруженные Силы Российской Федерации, войска Росгвардии и другие силовые структуры, добровольческие подразделения – истинные патриоты встали в один строй защитников Отечества. Мужественно, стойко, героически выполняют свой долг, продолжая благородную и священную миссию ветеранов Великой Отечественной, – сказал губернатор.

Алексей Дюмин отметил, что как и всегда, оружейная столица делает все для Победы, являясь форпостом России. Тульские оборонные предприятия, работая в усиленном режиме, бесперебойно и четко поставляют в армию вооружение и военную технику.

- С первых дней СВО поддержку нашим парням на передовой оказывают и все жители Тульской области – от мала до велика. Посылки, письма, детские рисунки и многое другое поднимают боевой дух и повышают эффективность выполнения боевых задач. Наши парни чувствуют и понимают: с ними – вся страна, весь наш народ. Народ, который в самые сложные времена становится единым целым. И в этом – сила и мощь нашей великой державы. И так будет всегда. Слава Великой России! Слава защитникам Отечества! С Днем Великой Победы! - сказал Алексей Дюмин.

По традиции открыла парад сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. За ними проследовала знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. В ее составе – военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. За знаменной группой прошла рота почетного караула и военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны.

Впервые в военном параде приняли участие военнослужащие объединенной группировки войск СВО «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр», награжденные медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевским крестом.

В параде участвовали парадные расчеты Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, воспитанники Тульского суворовского военного училища, Кадетского центра Юридического полицейского колледжа, Единого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Тульской области, Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания; кадеты Первомайской кадетской школы и учебного центра имени Героя России Евгения Юрьевича Рындина, юнармейцы, курсанты Военного учебного центра при Тульском государственном университете. Впервые на парад вышли студенты Тульского филиала Всероссийского государственного университета юстиции.

Торжественным маршем по площади прошли воины-десантники прославленной 106-й дивизии, в том числе участники специальной военной операции. В годы войны дивизия внесла серьезный вклад в разгром фашистов. 26 апреля легендарная дивизия отметила 80-ю годовщину своего формирования. За прошедшие годы более 65 тысяч ее военнослужащих были удостоены орденов и медалей.

В составе механизированной колонны прошла военная техника, состоящая на вооружении воздушно-десантных войск, Росгвардии. Также были представлены техника и вооружение, проектируемые и выпускаемые на тульских оборонных предприятиях.

Возглавил механизированную колонну легендарный советский танк Т-34. Затем проследовала «Катюша» – советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5.

Зрители увидели образцы современной военной техники, находящиеся на вооружении Министерства обороны и Воздушно-десантных войск. Во главе колонны прошли боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «РАКУШКА» и БТР-82А, автомобили специального назначения «Тигр». Следом – автомобиль УАЗ и КАМАЗы-5350 с 85-мм пушкой Д-44.

На площадь вышли бронетранспортер БТР-80 с экипажем, бронеавтомобили «Буран», пикапы Грейт Волл Вингл и багги «Чаборз».

В составе механизированной колонны – образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы. На параде представлены машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и машины инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», предназначенные для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях. За ними проследовали переносная радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов «Аистенок» на базе бронированного автомобиля «Тигр», подвижные разведывательные пункты ПРП-5 на гусеничной ходовой базе БМП-3 и на базе БТР-82А.

Были представлены мобильный комплект аппаратуры для приема и обработки радиотехнической информации на транспортной базе КАМАЗ, бронированная разведывательная химическая машина РХМ-8 на базе автомобиля «Тигр», РХМ-9 на базе автомобиля КАМАЗ, боевая машина огнеметчиков БМО-2, созданная для поддержки войск радиационной, химической и биологической защиты. Далее проследовали подвижные мобильные установки ДДУ-1 на базе автомобиля КАМАЗ, специальное транспортное средство «Фарис» (тактический пикап), боевые машины самоходного противотанкового ракетного комплекса семейства «Корнет» на базе специального автомобиля «Тигр».

Замкнули колонну боевые машины БМД-2, БМ72 зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», машины технического обслуживания и обеспечения боевых действий комплекса «Панцирь» на базе автомобиля «КАМАЗ».

Сводный оркестр Тульского гарнизона представил парадное дефиле и попурри из песен военных лет.

Всего в параде приняли участие около 1200 человек, было задействовано 62 единицы техники.

Парад Победы на площади Ленина посмотрели ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, семьи участников СВО. Также на трибунах в этот день были хоккеисты сборных России и Беларуси, которые сегодня проведут в Туле товарищеский матч.