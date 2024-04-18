Банк России: нехватка кадров и повышенный спрос оказывают давление на цены в Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Годовая инфляция в регионе по сравнению с февралем в марте несколько увеличилась и составила 7,8%.

Рост цен ускорился из-за увеличения затрат производителей, а также активного спроса на отдельные непродовольственные товары.

Повышение оплаты труда и рост цен на топливо увеличили издержки производителей мясной и молочной продукции. В итоге мясо и молоко подорожали.

С 1 апреля вступили в силу новые правила таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны ЕАЭС. В ожидании этих изменений в марте спрос на автомобили повысился. В результате цены на машины выросли. Подорожало сырье для производства шин, спрос на которые вырос вслед за автомобилями. Это привело к росту цен на них. Повышение затрат производителей, в том числе на оплату труда, стало причиной ускорения роста цен на лекарства.

Годовая инфляция в целом по стране в марте составила 7,7%. Мартовские темпы роста цен были заметно ниже пиковых значений осени 2023 года, однако они все еще выше целевого уровня.

— Основной фактор роста цен — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности производителей. Банк России сохраняет высокую ключевую ставку, чтобы люди переориентировались на сберегательную модель поведения и отложили на некоторое время покупки товаров не первой необходимости, — отмечает управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.