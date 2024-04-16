Пропавший крокодил, ожившая бабушка и испорченная купель: вспомним фейки, на которые повелись туляки

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Эти новости в разное время вызвали небольшую панику в городе. Сделали подборку самых странных фейков.

Сегодня туляков удивила новость про пропавшего каймана. Неизвестный разослал в тульские СМИ, в том числе и в редакцию Myslo, а также в местные паблики пост о помощи. Якобы у мужчины из частного дома сбежал домашний крокодил Гоша. Нужно срочно отыскать зверюшку за гарантированное вознаграждение.

Позже выяснилось, что эта информация — фейк. Таким странным образом туляки решили пошутить над своим коллегой. Мужчина, к слову, обратился в полицию, чтобы привлечь пранкеров к ответственности.

Мы решили вспомнить самые странные фейки за последние годы. Чаще всего они распространялись в популярных мессенджерах. Не забывайте, что в основном цель таких сообщений — посеять панику. Не поддавайтесь ей.

Маска пропитана химикатом с наркотиками

В ряде регионов России в мессенджерах появилась информация, якобы по квартирам ходят лжеволонтеры и раздают маски, пропитанные наркотическим средством.

Такое сообщение получили и корреспонденты Myslo от знакомых в WhatsApp:

В МВД России заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Холера в воде

Такие сообщения тоже периодически вылезают на свет. Последний раз туляки столкнулись с этим в мае 2022-го.

— Вчера приезжал санэпидемиолог из Москвы по поводу воды. Найдена палочка холеры и туберкулеза. Ни в коем случае воду не пить из крана, фильтров и чистых ключей! Только кипяченую. Будьте бдительны и осторожны. Передай всем своим знакомым. Диверсия, — говорит на аудиозаписи, которая распространялась в WhatsApp, некая обеспокоенная женщина.

В Роспотребнадзоре опровергли эту информацию, заявив, что последние случаи заболевания холерой в Тульской области зарегистрированы в 1981 году (2 случая).

В морге ожила мертвая пенсионерка

Это еще один бред, который вышел из-под контроля. Некая Ольга К. написала в соцсетях в ноябре 2018-го:

«Вчера в Крапивне „умерла“ бабушка 88 лет. Полиция была, скорая констатировали смерть. Отправили в морг. При вскрытии бабуля вскочила и спрашивает: „Зарезать меня хочешь?“ Труповозка привезла ее домой с наложенными швами на животе и деньги за услуги вернула родственникам. Интересно, почему всё тихо?»

Ольга пересказала историю, которую узнала от знакомой. Некая Елена из Крапивны утверждала, что ее бабушка «воскресла» в морге. Женщина рассказывала это не только местным жителям, но и приехавшим к ней журналистам одного тульского издания. При этом Елена путалась в показаниях — в ее рассказе было много нестыковок.

Впоследствии она призналась, что ее пригласили на день рождения знакомой, но она отказалась идти. Пришлось соврать, что у нее умерла бабушка. Но потом женщина все же пошла на праздник, где и выдумала историю о «воскрешении». Елена не знала, что история уйдет в интернет и все зайдет так далеко.

Мигрант и купель

В январе этого года по тульским интернет-пабликам и телеграм-каналам активно распространился видеоролик, на котором гражданин одной из стран СНГ помочился в подготовленную к Крещению купель.

Авторы поста сообщают, что всё произошло в Алексинском районе Тульской области, после чего якобы местные казаки задержали мигранта и заставили его извиняться на камеру.

По официальным сведениям, вся эта история — фейк. Ничего подобного в Тульской области на самом деле не происходило.

Портрет Льва Толстого квадрокоптерами

К открытию Казанской набережной в сети появился ролик. Добрая сотня дронов выстроилась в портрет Льва Николаевича.

Первыми нестыковки заметили пользователи YouTube, посчитав, что летательные аппараты двигаются недостаточно реалистично, а на некоторых кадрах изображение писателя отображалось зеркально.

Позже авторы признались, что всё это компьютерная графика и призвали не слишком серьезно отнестись к их шутке.

Странная история с «украденным» лицом

Myslo рассказывал об этой странной истории в 2022 году. Если вкратце, в пабликах Новомосковска появлялись посты от имени пожарного Сергея Митрохина или же касающиеся его самого. То неизвестные подожгли его автомобиль, то его сын спас ребенка из горящего дома. Сотрудники МЧС озаботились судьбой сотрудника, начали искать и… раскрутили целый клубок.

Выяснилось, что пожарный, чьими фотографиями заполнена страница «Сергея Митрохина», — никакой не Митрохин. Это старший прапорщик Сергей К., он служит в республике Коми. Лжепожарный в фотошопе пририсовал мужчине подполковничьи погоны (тоже чьи-то чужие) и именную нашивку « Митрохин С. А. » от настоящего узловского пожарного. Получился такой собирательный образ.

В этой истории разбирались правоохранители. И разобрались. Выяснилось, что за чужой личностью скрывается 25-летняя жительница Новомосковска.

Она создала фейковый аккаунт в соцсетях от имени сотрудника МЧС из Сыктывкара и вела переписку со своей непутевой подругой, которая злоупотребляла спиртным.

В своем стремлении помочь подруге странным способом она зашла слишком далеко. На нее завели ряд уголовных дел и осудили. Женщина слишком сильно хотела устроить личную жизнь приятельницы

Смертельные духи В феврале 2023 года по мессенджерам пробежало тревожное сообщение — якобы о смертельных духах. Мол, понюхаешь их, а потом останавливается сердце. — Дают какие-то пробники понюхать, а потом человек загибается. Сейчас стоял на «Комсе», ко мне подошла женщина в светлой шубке, шапочке и мне предлагает понюхать духи. Говорит, попробуйте, как по запаху. А я как раз по телефону был занят. Она пошла к другой машине, — голосовое сообщение с таким текстом бродит по соцсетям. Мужчина, который рассказывает эту историю, просит своего друга распространить эту информацию дальше. Конечно, это всё оказалось фейком. Этот миф появился как минимум в 2007 году. И продолжает дальше пугать людей — способы распространения духов меняются, а суть остается прежней. Дезинфекция с вертолета В тревожные ковидные времена распространялось очень много фейков. И неудивительно — заболевание новое, никто о нем ничего не знал, жители готовы были поверить буквально во всё. В марте 2020 года появилось вот такое сообщение: При этом автор не указывает ни дату «дезинфекции», ни город. Подобные сообщения появились не только в Туле — в Сочи, в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Тюмени, а также в Казахстане жители тоже получили подобную рассылку. Заражение «короной» через бананы Еще один фейк из ковидных времен. Вот такое сообщение пришло нашей читательнице в родительский чат группы детсада: Эксперты опровергли такие заявления — никаких доказательств возможности заражения коронавирусом через бананы нет. Вирус передается от человека к человеку и во внешней среде живет не более двух дней.