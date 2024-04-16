Пропавший в Туле крокодил оказался фейком

Мужчина, приславший в редакцию обращение, в качестве фото использовал скрины с видео 6-летней давности.

«В Туле из частного дома сбежал крокодил Гоша: нашедшему награда!» С таким обращением в бот Myslo обратился мужчина. К сообщению прикрепил несколько «фото» беглеца.

Человек предупреждает горожан и просит помощи — нет повода отказать в публикации. Но позже оказалось, что повод есть: присланные фото — на самом деле скрины с видео 6-летнй давности, опубликованного на Ютьюб-канале Александра Шкребета, владельца каймана, крокодила и других рептилий. Мужчина живет не в Туле.

Но это далеко не вся шутка, которую задумал хитрец, написавший в бот. Его ник в Телеграме, с которого пришло сообщение, повторял имя и фамилию человека, чей номер был указан в качестве контактного для тех, кто найдет сбежавшего каймана.

За поимку или любую информацию о гуляющем по улице крокодиле была обещана награда. Владельца номера буквально затерроризировали желающие узнать больше о рептилии.

Ну что сказать, злобный пранк.

Кстати, владелец указанного в обращении номера телефона написал заявление в полицию. По данному факту начата проверка.