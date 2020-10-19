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«Маска пропитана химикатом с наркотиками»: В сети запустили очередной фейк

«Маска пропитана химикатом с наркотиками»: В сети запустили очередной фейк

Туляки получают массовую рассылку о новом виде ограбления.

В ряде регионов (Магаданской, Саратовской, Тюменской, Новосибирской, Тверской областях, в Алтайском крае) в мессенджерах распространяется тревожная информация: якобы по квартирам ходят лжеволонтеры и раздают маски, пропитанные наркотическим средством.

Такое сообщение получили и корреспонденты Myslo от знакомых в WhatsApp:

 
В МВД России заявили, что данная информация не соответствует действительности.
 
Распространяемое сообщение имеет все признаки фейка:
  • нет ссылки на источник информации;
  • конкретного указания населенного пункта, где это происходило;
  • в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.
МВД предупреждает, что распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность.
 
В соответствии с ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей.
В полиции отметили, что стоит ориентироваться лишь на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:18 +3
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