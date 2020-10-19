«Маска пропитана химикатом с наркотиками»: В сети запустили очередной фейк

В ряде регионов (Магаданской, Саратовской, Тюменской, Новосибирской, Тверской областях, в Алтайском крае) в мессенджерах распространяется тревожная информация: якобы по квартирам ходят лжеволонтеры и раздают маски, пропитанные наркотическим средством.

Такое сообщение получили и корреспонденты Myslo от знакомых в WhatsApp:

В МВД России заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Распространяемое сообщение имеет все признаки фейка:

нет ссылки на источник информации;

конкретного указания населенного пункта, где это происходило;

в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.

МВД предупреждает, что распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность.

В соответствии с ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей.

В полиции отметили, что стоит ориентироваться лишь на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.