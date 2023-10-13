Жительница Новомосковска взломала соцсети пожарного из Коми, чтобы устроить личную жизнь подруги

Женщина присвоила себе личность сотрудника МЧС и вела от его имени переписки.

Кто такой Сергей Митрохин?

Myslo рассказывал об этой странной истории в 2022 году. Если вкратце, в пабликах Новомосковска появлялись посты от имени пожарного Сергея Митрохина или же касающиеся его самого. То неизвестные подожгли его автомобиль, то его сын спас ребенка из горящего дома. Сотрудники МЧС озаботились судьбой сотрудника, начали искать и… раскрутили целый клубок.

Выяснилось, что пожарный, чьими фотографиями заполнена страница «Сергея Митрохина», — никакой не Митрохин. Это старший прапорщик Сергей К., он служит в республике Коми. Лжепожарный в фотошопе пририсовал мужчине подполковничьи погоны (тоже чьи-то чужие) и именную нашивку « Митрохин С. А. » от настоящего узловского пожарного. Получился такой собирательный образ.

В Новомосковске «украли лицо» у пожарного из Коми: кто и зачем создал фейк?

Не для себя, для подруги!

В этой истории разбирались правоохранители. И разобрались. Выяснилось, что за чужой личностью скрывается 25-летняя жительница Новомосковска.

Она создала фейковый аккаунт в соцсетях от имени сотрудника МЧС из Сыктывкара и вела переписку со своей непутевой подругой, которая злоупотребляла спиртным.

Женщина слишком сильно хотела устроить личную жизнь приятельницы.

Охота на пожарного

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Женщина поняла, что не сможет долго притворяться Митрохиным: подруга начала слать голосовые сообщения несуществующему ухажеру, а тот в ответ — только текст.

Опасаясь разоблачения и того, что приятельница снова начнет пить, главная героиня нашей истории написала реальному пожарному — личность которого украла. Она попросила ответить взаимностью ее подруге. Однако тот проигнорировал.

Как пишет ИА «Комиинформ», злоумышленница узнала, где живет сотрудник и МЧС, и стала ему докучать.

То вызывала по месту его жительства полицейских по вымышленным поводам, то оформляла доставку готовых блюд и цветов от его имени.

Затем и вовсе пошла на отчаянные действия — попыталась взломать страницу сыктывкарца и его жены в соцсетях, скопировать его фотографии. Но не смогла этого сделать: не было доступа к проверочным кодам, которые приходили на телефон жертв (двухфакторная аутентификация — тема!).

Женщина всё же нашла лазейку: ей удалось получить доступ к странице пожарного в «Одноклассниках» и к аккаунту «Яндекс.ID», что повлекло модификацию, блокирование и копирование охраняемой законом компьютерной информации.

Зашла слишком далеко

В своем стремлении помочь подруге странным способом женщина зашла слишком далеко. Сейчас жительница Новомосковска обвиняется в ч. 1 ст. 272, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 272, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 272, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 272, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию, копирование компьютерной информации). У нее два оконченных преступления и 4 покушения.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Новомосковский городской суд.

Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Дело расследовало Следственное управление МВД по Республике Коми.

А что же с подругой, которой так стремилась помочь обвиняемая? История пока умалчивает…