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Дезинфекция с вертолета и запрет детям выходить на улицу: в соцсетях массово распространяют фейки
Иллюстрация pixabay.com.

Дезинфекция с вертолета и запрет детям выходить на улицу: в соцсетях массово распространяют фейки

Не поддавайтесь панике и верьте только официальным источникам.

В соцсетях массово распространяют информацию о новом способе борьбы с коронавирусом, которое придумали власти. «ВКонтакте», WhatsApp люди в панике пересылают друг другу предостерегающее сообщение:

При этом автор не указывает ни дату «дезинфекции», ни город.

Подобные сообщения появились не только в Туле — в Сочи, в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Тюмени, а также в Казахстане жители тоже получают подобную рассылку.

Обратите внимание, что данная информация является фейком.

Об этом Myslo рассказала оперативная группа по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тульской области. 

 

Еще одним фейком пугают родителей и детей. Из-за неких рейдовых мероприятий, которые будет неизвестно кто проводить, ребенку ни в коем случае нельзя находиться в магазине, автобусе или на улице, иначе родителей накажут штрафом.

Официально ни о каких рейдовых мероприятиях и тем более штрафах сейчас речи не идет. 

Отметим, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная и гражданско-правовая ответственность.

Не поддавайтесь панике, верьте только официальным источникам и полагайтесь на здравый смысл.

Сюжет: Коронавирус
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