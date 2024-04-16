Тулячка о нарушителях ПДД на ул. Рязанской: «Так и ждешь, что тебя ударят в левый бок»

Екатерина прислала в нашу традиционную рубрику запись, которую сделала в районе дома № 50 по ул. Рязанской в Туле. На кадрах видно, как водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения. По словам Екатерины, такое в этом месте происходит постоянно.

«Из крайнего левого ряда, вместо того чтобы поворачивать налево, едут прямо. Из среднего ряда так и ждешь, что тебя ударят в левый бок. Маршрутки рискуют не только своим имуществом, но и жизнью и здоровьем своих пассажиров. Может быть, ГИБДД и дорожное хозяйство поставят там ограничительные столбики или изменят полосы? Видео снято 16 апреля 2024 года», — написала Екатерина.





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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.