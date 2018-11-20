История о «воскресшей» в щекинском морге пенсионерке оказалась фейком

Тульские и федеральные СМИ растиражировали на днях новость «В морге ожила «мертвая» пенсионерка из Крапивны». Но так ли всё было на самом деле, выяснил Myslo.

Первоисточником информации стал твиттер Ольги Крупниной. В посте она рассказала, что инцидент имел место 17 ноября:

«Вчера в Крапивне «умерла» бабушка 88 лет. Полиция была, скорая констатировали смерть. Отправили в морг. При вскрытии бабуля вскочила и спрашивает: «Зарезать меня хочешь?» Труповозка привезла ее домой с наложенными швами на животе и деньги за услуги вернула родственникам. Интересно, почему всё тихо?»

Автор поста вскоре добавила, что главная героиня этих событий ввиду солидного возраста имеет проблемы со здоровьем, из-за них и не помнит событий того дня.

В общем, два поста достаточно подробно излагают суть событий, и, действительно, каждая строчка читается с содроганием. А что же было на самом деле?

В распоряжении Myslo оказались исходники видео, из которого тульские журналисты сделали сенсацию. На видео – 88-летняя бабушка Раиса и Елена, ее племянница. Пенсионерка всё отрицает и говорит, что ни в какой морг ее не возили, а вот ее племянница очень подробно рассказывает, как обнаружила старушку без признаков жизни, вызвала скорую, приехавший медик пощупала пульс и не обнаружила его. На основании этого пенсионерка была признана умершей.

Елена – Приехала сначала труповозка, затем полиция, забрали, увезли, а через три часа ее привезли обратно. Сказали: «Вы что, одурели? Бабушка живая» Ну, привезли и привезли, – рассказывает Елена. – И деньги – 3000 рублей – обратно отдали, которые я труповозке заплатила за доставку в морг.

Как выяснилось, в журнале морга в поселке Первомайском нет записи о том, что тело 88-летней пенсионерки 17 ноября было доставлено для последующего вскрытия. Мало того, по выходным вскрытия вообще не делаются: в учреждении выходной.

Судя по первоначальному видео, при общении с журналистами племянница «воскресшей» бабушки «путалась в показаниях» изначально. То говорила, что пенсионерку привезли на труповозке, потом – что ее доставила обратно полиция. Потом и вовсе сказала: «Привезли, увезли, какая разница. Не надо, ребят, ничего делать, ну его на хрен».

Однако никакой критике эти несостыковки не подверглись и более нигде не проверялись.

В региональном УМВД также не подтвердили информацию об ожившей старушке. Не слышали об этом и в Щекинском отделе полиции.

– Откуда идут эти слухи, мы понятия не имеем, – сказали Myslo в местном отделении судебно-медицинской экспертизы (пос. Первомайский). – Никакую бабушку к нам не привозили...

официально

«По факту публикации этой истории на сайте ИА «Тульские новости» прокуратура Тульской области начала проверку. Но изложенные в публикации факты не нашли подтверждения», – сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с этим мер прокурорского реагирования не предпринималось.

Как стало известно Myslo, на данный момент Елена отказалась от сказанных ранее слов.

Елена, когда ее опрашивали правоохранительные органы, пояснила, что 17 ноября была приглашена на день рождения знакомой, но утром передумала и решила не ходить под предлогом того, что бабушка ее умерла, а потом «воскресла». Вечером Елена всё же отправилась на праздник и там продолжила в красках излагать якобы произошедшие накануне события. Предположительно, именно именинница, удивленная таким рассказом, и рассказала впоследствии эту историю Ольге, а та опубликовала ее в твиттере.