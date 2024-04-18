Стало известно, сколько будет стоить въезд в Кондуки в 2024 году

Фото Алексея Пирязева.

Так, въезд на мототехнике в Кондуки обойдется в 100 руб., на легковом автомобиле — 200 руб., внедорожнике, кроссовере-минивэне — 300 руб., микроавтобусе, автобусе и грузовом транспорте — 500 рублей.

Как отметил источник, оплата берется разово: парковка на территории Романцевских гор бесплатная. Не будут брать оплату и с велосипедистов.

Ранее Myslo рассказал, что туристический сезон в Кондуках начнется 1 мая и продлится до 30 сентября. На территории установят три туалета и шесть мусорных контейнеров.