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Стало известно, сколько будет стоить въезд в Кондуки в 2024 году
Фото Алексея Пирязева.

Стало известно, сколько будет стоить въезд в Кондуки в 2024 году

Администрация Узловского района огласила расценки за парковку транспорта на территории Романцевских гор.

Так, въезд на мототехнике в Кондуки обойдется в 100 руб., на легковом автомобиле — 200 руб., внедорожнике, кроссовере-минивэне — 300 руб., микроавтобусе, автобусе и грузовом транспорте — 500 рублей. 

Как отметил источник, оплата берется разово: парковка на территории Романцевских гор бесплатная. Не будут брать оплату и с велосипедистов. 

Ранее Myslo рассказал, что туристический сезон в Кондуках начнется 1 мая и продлится до 30 сентября. На территории установят три туалета и шесть мусорных контейнеров.

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Фотограф:
сегодня, в 12:41 0
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Место
КондукиУзловский районРоманцевские горы
 

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