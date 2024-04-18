Тульские подростки вышли в финал Всероссийских соревнований по метанию ножей

Один из них занял первое место, выполнив норматив мастера спорта.

Накануне сборная команда Тульской области, сформированная по результатам областных соревнований, приняла участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа «Есенинский турнир». Состязания прошли в Рязани.

Как сообщили в минспорте, в возрастной категории «девушки 16-17 лет» вышли в финал Елена Елисеева, Кристина Феклисова , «юноши 16-17 лет» — Илья Котов. Дмитрий Илющенко в категории «юноши 16-17 лет» стал первым на дистанциях 5 и 7 метров, выполнив норматив мастера спорта.



В данный момент спортсмены готовятся к первенству ЦФО, которое состоится в Тамбове. Тренируется команда под руководством Анны Марковой.