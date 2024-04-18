Тульские подростки вышли в финал Всероссийских соревнований по метанию ножей

Накануне сборная команда Тульской области, сформированная по результатам областных соревнований, приняла участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа «Есенинский турнир». Состязания прошли в Рязани.
Как сообщили в минспорте, в возрастной категории «девушки 16-17 лет» вышли в финал Елена Елисеева, Кристина Феклисова , «юноши 16-17 лет» — Илья Котов. Дмитрий Илющенко в категории «юноши 16-17 лет» стал первым на дистанциях 5 и 7 метров, выполнив норматив мастера спорта.
В данный момент спортсмены готовятся к первенству ЦФО, которое состоится в Тамбове. Тренируется команда под руководством Анны Марковой.