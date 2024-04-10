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В тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Фото Алексея Пирязева.

В тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Предварительная запись на прием стартовала с 10 апреля.

19 апреля с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врачи-специалисты. Об этом сообщили в минздраве Тульской области.

Прием проведут: оториноларинголог, кардиолог, невролог, онколог, нефролог, офтальмолог, врач по иммунопрофилактике, врач-педиатр, хирург, гинеколог, травматолог-ортопед.

Предварительная запись на прием — с 10 апреля. Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

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Фотограф:
сегодня, в 10:55 0
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