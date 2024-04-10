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«Чинить нельзя выбрасывать»: туляков приглашают бесплатно переделать одежду и аксессуары
Фото предоставлено организаторами.

«Чинить нельзя выбрасывать»: туляков приглашают бесплатно переделать одежду и аксессуары

Жители города могут дать вещам вторую жизнь.

28 апреля с 11.00 до 15.00 туляков приглашают в ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать». 

— Мы можем изменить нашу относительно простую привычку выбрасывать, и превратить старые, ненужные или сломанные вещи во что-то новое, полезное и прекрасное. И всё это собственными руками. Для этого нужно лишь немного творческого подхода, воображения и некоторых базовых навыков, — отмечают авторы экопроекта.

В бесплатной мастерской можно починить, отремонтировать, переделать одежду и аксессуары, поучаствовать в мастер-классе. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

На мастерской можно:

  • подобрать и поставить заплатки, в том числе задекорировать прореху путем вышивки изображения на вышивальной машинке;
  • обработать край оверлоком;
  • подшить шторы и пришить шторную ленту;
  • поставить заклепки, кнопки и пуговицы на джинсы;
  • применить простую или перфорированную резинку;
  • укоротить ремень и пробить в нем дырки;
  • получить новые навыки ремонта;
  • проконсультироваться у профессионалов;
  • поучаствовать в мастер-классе по росписи по ткани;
  • перешить одежду;
  • расставить вещи, которые стали малы;
  • привести детей, чтобы их научили легкому ремонту одежды.

Акция пройдет в Тульской областной научной библиотеке (ул. Тургеневская, д. 48, 3 этаж). Организаторы — МамКомпания. Тел. +7 (903) 844-44-29.

Проект пройдет с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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