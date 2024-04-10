«Чинить нельзя выбрасывать»: туляков приглашают бесплатно переделать одежду и аксессуары

28 апреля с 11.00 до 15.00 туляков приглашают в ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать».
— Мы можем изменить нашу относительно простую привычку выбрасывать, и превратить старые, ненужные или сломанные вещи во что-то новое, полезное и прекрасное. И всё это собственными руками. Для этого нужно лишь немного творческого подхода, воображения и некоторых базовых навыков, — отмечают авторы экопроекта.
В бесплатной мастерской можно починить, отремонтировать, переделать одежду и аксессуары, поучаствовать в мастер-классе. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».
На мастерской можно:
- подобрать и поставить заплатки, в том числе задекорировать прореху путем вышивки изображения на вышивальной машинке;
- обработать край оверлоком;
- подшить шторы и пришить шторную ленту;
- поставить заклепки, кнопки и пуговицы на джинсы;
- применить простую или перфорированную резинку;
- укоротить ремень и пробить в нем дырки;
- получить новые навыки ремонта;
- проконсультироваться у профессионалов;
- поучаствовать в мастер-классе по росписи по ткани;
- перешить одежду;
- расставить вещи, которые стали малы;
- привести детей, чтобы их научили легкому ремонту одежды.
Акция пройдет в Тульской областной научной библиотеке (ул. Тургеневская, д. 48, 3 этаж). Организаторы — МамКомпания. Тел. +7 (903) 844-44-29.