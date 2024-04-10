«Чинить нельзя выбрасывать»: туляков приглашают бесплатно переделать одежду и аксессуары

Фото предоставлено организаторами.

28 апреля с 11.00 до 15.00 туляков приглашают в ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать».

— Мы можем изменить нашу относительно простую привычку выбрасывать, и превратить старые, ненужные или сломанные вещи во что-то новое, полезное и прекрасное. И всё это собственными руками. Для этого нужно лишь немного творческого подхода, воображения и некоторых базовых навыков, — отмечают авторы экопроекта.

В бесплатной мастерской можно починить, отремонтировать, переделать одежду и аксессуары, поучаствовать в мастер-классе. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

На мастерской можно:

подобрать и поставить заплатки, в том числе задекорировать прореху путем вышивки изображения на вышивальной машинке;

обработать край оверлоком;

подшить шторы и пришить шторную ленту;

поставить заклепки, кнопки и пуговицы на джинсы;

применить простую или перфорированную резинку;

укоротить ремень и пробить в нем дырки;

получить новые навыки ремонта;

проконсультироваться у профессионалов;

поучаствовать в мастер-классе по росписи по ткани;

перешить одежду;

расставить вещи, которые стали малы;

привести детей, чтобы их научили легкому ремонту одежды.

Акция пройдет в Тульской областной научной библиотеке (ул. Тургеневская, д. 48, 3 этаж). Организаторы — МамКомпания. Тел. +7 (903) 844-44-29.