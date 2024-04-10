В Туле с 11 апреля во всех троллейбусах начнут работать валидаторы

Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что с завтрашнего дня во всех троллейбусах будут работать валидаторы.

— По многочисленным просьбам жителей, понимая, что это достаточно удобно, в конце прошлого года мы установили валидаторы на всех трамваях. Теперь вход и выход происходит через все двери сразу. Тем самым мы улучшили ритмичность работы, уменьшили диапазоны между движением транспортных единиц. Ну и, конечно, жителям стало просто удобнее. Я тогда пообещал, что в течение нескольких месяцев мы то же самое сделаем на троллейбусах. За три месяца мы провели большую работу — закупили новые валидаторы, установили программное обеспечение. С 11 апреля в троллейбусы можно будет заходить через все двери, — рассказал Илья Ильич.

По словам сити-менеджера, к середине года весь общественный муниципальный транспорт, включая автобусы, оснастят валидаторами.

— У меня просьба к жителям — своевременно оплачивать поездку. У нас будут проходить контрольные мероприятия, набрана группа контроля, которая будет работать на маршрутах городского общественного транспорта, — сказал Илья Беспалов.