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В Туле с 11 апреля во всех троллейбусах начнут работать валидаторы
Фото Алексея Пирязева.

В Туле с 11 апреля во всех троллейбусах начнут работать валидаторы

В планах администрации — к середине года оснастить весь муниципальный общественный транспорт валидаторами.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что с завтрашнего дня во всех троллейбусах будут работать валидаторы.

— По многочисленным просьбам жителей, понимая, что это достаточно удобно, в конце прошлого года мы установили валидаторы на всех трамваях. Теперь вход и выход происходит через все двери сразу. Тем самым мы улучшили ритмичность работы, уменьшили диапазоны между движением транспортных единиц. Ну и, конечно, жителям стало просто удобнее. Я тогда пообещал, что в течение нескольких месяцев мы то же самое сделаем на троллейбусах. За три месяца мы провели большую работу — закупили новые валидаторы, установили программное обеспечение. С 11 апреля в троллейбусы можно будет заходить через все двери, — рассказал Илья Ильич.

По словам сити-менеджера, к середине года весь общественный муниципальный транспорт, включая автобусы, оснастят валидаторами.

— У меня просьба к жителям — своевременно оплачивать поездку. У нас будут проходить контрольные мероприятия, набрана группа контроля, которая будет работать на маршрутах городского общественного транспорта, — сказал Илья Беспалов.

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Фотограф:
сегодня, в 10:23 +3
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