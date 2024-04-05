За сутки уровень воды в реке Воронке снизился почти на метр

Фото пресс-службы администрации Тулы.

За сутки уровень воды на 90 см понизился в р. Воронке и на 30 см — в р. Упе. На 8.00 5 апреля уровень воды в р. Воронке составлял 1 м, в р. Упе — 5 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Остаются подтопленными низководные мосты в д. Мерлиновке, в д. Берники, в д. Нижние Присады. Движение по ним перекрыто. Имеются объездные пути.

Низководный мост в д. Прилепские Выселки открыт для движения.

Также из-за разлива р. Упы пока ограничено движение транспортных средств на участке дороги на ул. Набережная Дрейера под Зареченским мостом.