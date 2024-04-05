Опубликовано расписание ЕГЭ-2024

В этом году сроки проведения ЕГЭ по некоторым предметам переставили на другие даты. Как объяснили в Рособрнадзоре, все это для того, чтобы выпускники могли проанализировать свои результаты и принять решение о пересдаче.
Расписание ЕГЭ-2024 выглядит так:
- 23 мая — география, литература и химия;
- 28 мая — русский язык;
- 31 мая — математика (база и профиль);
- 4 июня — обществознание и физика;
- 7 и 8 июня — информатика и устная часть иностранных языков;
- 11 июня — биология, история и письменная часть экзамена по иностранным языкам.
Напомним, в июле дни пересдачи ЕГЭ назначили на 4 и 5 июля.
- 4 июля — информатика, обществознание, русский язык, физика, химия, письменная часть экзамена по иностранным языкам;
- 5 июля — биология, география, математика, история, литература, устная часть экзамена по иностранным языкам.
Пересдать можно только один предмет.