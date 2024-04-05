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Опубликовано расписание ЕГЭ-2024
Фото Алексея Пирязева

Опубликовано расписание ЕГЭ-2024

Рособрнадзор и Минпросвещения опубликовали проект приказа сдачи госэкзаменов в этом году.

В этом году сроки проведения ЕГЭ по некоторым предметам переставили на другие даты. Как объяснили в Рособрнадзоре, все это для того, чтобы выпускники могли проанализировать свои результаты и принять решение о пересдаче.

Расписание ЕГЭ-2024 выглядит так:

  • 23 мая — география, литература и химия;
  • 28 мая — русский язык; 
  • 31 мая — математика (база и профиль);
  • 4 июня — обществознание и физика;
  • 7 и 8 июня — информатика и устная часть иностранных языков;
  • 11 июня — биология, история и письменная часть экзамена по иностранным языкам.

Напомним, в июле дни пересдачи ЕГЭ назначили на 4 и 5 июля.

  • 4 июля — информатика, обществознание, русский язык, физика, химия, письменная часть экзамена по иностранным языкам;
  • 5 июля — биология, география, математика, история, литература, устная часть экзамена по иностранным языкам.

Пересдать можно только один предмет.

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сегодня, в 09:57 0
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