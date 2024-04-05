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После прокурорской проверки в Туле возбудили дела о фиктивной регистрации
Фото Алексея Пирязева

После прокурорской проверки в Туле возбудили дела о фиктивной регистрации

Прокуратура Советского района проверила исполнение миграционного законодательства.

Так, женщина и мужчина с российским гражданством за три месяца поставили на миграционный учет в своем жилье 12 иностранных граждан. При этом они не собирались предоставлять жилье для проживания.

— По постановлениям прокурора орган дознания возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре, — рассказали в пресс-службе надзорного органа. 

Напомним, после теракта в «Крокус Сити Холле» произошло ужесточение законодательства в сфере миграции. Так, последнюю неделю возле Многофункционального миграционного центра ФГУП ПВС МВД России на ул. Рязанской выстроились длинные очереди. 

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