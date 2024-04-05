  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Панорамная лоджия и чумовые закаты: какие «видовые» квартиры продаются в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Панорамная лоджия и чумовые закаты: какие «видовые» квартиры продаются в Туле
Фото: avito.ru

Панорамная лоджия и чумовые закаты: какие «видовые» квартиры продаются в Туле

​​​​​​​Представляем еженедельную подборку объявлений о продаже недвижимости!

Признайтесь, вам хотя бы раз хотелось пожить «на самом верху» и заменить серую будничную городскую застройку рассветами и закатами? Нам – да! Поэтому мы решили проверить, сколько в Туле продаётся квартир на самых высоких этажах. Похожий обзор мы делали больше года назад, пришло время вернуться к теме!

Обязательные условия – не ниже 20 этажа и хороший вид из окна. И наши обычные критерии: вторичка, продажа от собственника и отсутствие проблем с документами. Таких квартир нашлось всего 17 и мы, как обычно, выбрали самые интересные. Поехали!

 

Самый бюджетный вариант на сегодня – двухкомнатная квартира площадью 42,2 кв. м. в 22-этажном доме на ул. Новомосковской. Предпоследний этаж, панорамный вид на город. Сделан дизайнерский евроремонт с использованием высококачественных материалов.

Галерея
показать все фотографии

В наличии кухня со встроенной мебелью, холодильник, микроволновка, электрочайник, стиральная машина, диван, двуспальная кровать и прочая необходимая мебель. Имеется просторная шестиметровая утепленная лоджия и отдельная гардеробная со стеллажами. Цена – 5350000 рублей.

 

На 700 тысяч рублей дороже стоит однокомнатная квартира в ЖК «Выше» на ул. Маршала Полубоярова. 38 «квадратов», 25 этаж, планировка – «евродвушка». Сделан хороший ремонт, никто не жил и не прописан. Квартира полностью меблирована, есть вся необходимая бытовая техника.

Галерея
показать все фотографии

Вот что пишет продавец: «Застекленная лоджия, на всей территории комплекса есть видеонаблюдение. Во дворе детская и спортивная площадки, парковочные места. Очень развитый микрорайон, рядом школа, детский сад, магазины, аптеки, остановка общественного транспорта».

 

За 6,5 млн рублей можно приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК «Юго-восточный», расположенную на 22-м видовом этаже на ул. Академика Насоновой.

Галерея
показать все фотографии

48 кв. м., отличная планировка – кухня-гостиная и две отдельные спальни. Сделан евроремонт, установлен кухонный гарнитур со встроенной техникой. Комнаты изолированные, санузел совмещённый, есть лоджия.

 

Следующий вариант находится на 22-м этаже высотки на ул. Академика Шипунова в Левобережном. Две комнаты, 60 кв. м., огромная кухня-гостиная аж на 25 «квадратов».

Галерея
показать все фотографии

Изолированные комнаты, раздельный санузел. Во дворе дома детский сад, школа, детские и спортивные площадки! Рядом остановка общественного транспорта. Цена – 7900000 рублей.

 

Самая дорогая квартира сегодняшней подборки стоит 8,2 млн рублей. За эти деньги покупатель получит две комнаты на 24-м этаже с панорамной лоджией, выходящей на западную сторону.

Галерея
показать все фотографии

Находится вся эта красота на ул. Сурикова. Параметры таковы: 65,5 кв. м., две большие спальни, два санузла и кухня-гостиная. В качестве бонуса продавец обещает «шикарный вид и чумовые закаты».

Хотели бы жить на высоком этаже, друзья? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
Какое жильё продаётся в Молодёжном: подборка объявлений от Myslo
Жизнь Тулы и области
Какое жильё продаётся в Молодёжном: подборка объявлений от Myslo
31 марта, в 11:30, 40 7660 0
Самые бюджетные квартиры в двух шагах от центра Тулы: обзор Myslo
Жизнь Тулы и области
Самые бюджетные квартиры в двух шагах от центра Тулы: обзор Myslo
24 марта, в 10:00, 64 9210 3
Места хватит всем: как выглядят самые дешевые пятикомнатные квартиры Тулы
Жизнь Тулы и области
Места хватит всем: как выглядят самые дешевые пятикомнатные квартиры Тулы
16 марта, в 13:20, 88 20450 2
«Уже не город, но ещё не деревня»: какие квартиры продаются в «Петровском квартале»
Жизнь Тулы и области
«Уже не город, но ещё не деревня»: какие квартиры продаются в «Петровском квартале»
8 марта, в 15:18, 62 16785 2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
обзор объявленийобзор Mysloквартирынедвижимость
Место
Тула
 
Внимание! Пропала женщина!
Внимание! Пропала женщина!
В Плавском районе при пожаре погиб мужчина
В Плавском районе при пожаре погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.