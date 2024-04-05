Панорамная лоджия и чумовые закаты: какие «видовые» квартиры продаются в Туле

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Признайтесь, вам хотя бы раз хотелось пожить «на самом верху» и заменить серую будничную городскую застройку рассветами и закатами? Нам – да! Поэтому мы решили проверить, сколько в Туле продаётся квартир на самых высоких этажах. Похожий обзор мы делали больше года назад, пришло время вернуться к теме!

Обязательные условия – не ниже 20 этажа и хороший вид из окна. И наши обычные критерии: вторичка, продажа от собственника и отсутствие проблем с документами. Таких квартир нашлось всего 17 и мы, как обычно, выбрали самые интересные. Поехали!

Самый бюджетный вариант на сегодня – двухкомнатная квартира площадью 42,2 кв. м. в 22-этажном доме на ул. Новомосковской. Предпоследний этаж, панорамный вид на город. Сделан дизайнерский евроремонт с использованием высококачественных материалов.

В наличии кухня со встроенной мебелью, холодильник, микроволновка, электрочайник, стиральная машина, диван, двуспальная кровать и прочая необходимая мебель. Имеется просторная шестиметровая утепленная лоджия и отдельная гардеробная со стеллажами. Цена – 5350000 рублей.

На 700 тысяч рублей дороже стоит однокомнатная квартира в ЖК «Выше» на ул. Маршала Полубоярова. 38 «квадратов», 25 этаж, планировка – «евродвушка». Сделан хороший ремонт, никто не жил и не прописан. Квартира полностью меблирована, есть вся необходимая бытовая техника.

Вот что пишет продавец: «Застекленная лоджия, на всей территории комплекса есть видеонаблюдение. Во дворе детская и спортивная площадки, парковочные места. Очень развитый микрорайон, рядом школа, детский сад, магазины, аптеки, остановка общественного транспорта».

За 6,5 млн рублей можно приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК «Юго-восточный», расположенную на 22-м видовом этаже на ул. Академика Насоновой.

48 кв. м., отличная планировка – кухня-гостиная и две отдельные спальни. Сделан евроремонт, установлен кухонный гарнитур со встроенной техникой. Комнаты изолированные, санузел совмещённый, есть лоджия.

Следующий вариант находится на 22-м этаже высотки на ул. Академика Шипунова в Левобережном. Две комнаты, 60 кв. м., огромная кухня-гостиная аж на 25 «квадратов».

Изолированные комнаты, раздельный санузел. Во дворе дома детский сад, школа, детские и спортивные площадки! Рядом остановка общественного транспорта. Цена – 7900000 рублей.

Самая дорогая квартира сегодняшней подборки стоит 8,2 млн рублей. За эти деньги покупатель получит две комнаты на 24-м этаже с панорамной лоджией, выходящей на западную сторону.

Находится вся эта красота на ул. Сурикова. Параметры таковы: 65,5 кв. м., две большие спальни, два санузла и кухня-гостиная. В качестве бонуса продавец обещает «шикарный вид и чумовые закаты».