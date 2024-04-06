Внимание! Пропала женщина!

Лидии Федоровне Дуровой (Клиндуховой) 75 лет. Она пропала из деревни Жилина, Орловский м.о. (Орловская область). С 27 марта 2024 года её местонахождение неизвестно. Лидия Федоровна может находиться в Тульской области!

Приметы: рост 156 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Была одета в темно-синюю куртку, черные брюки, черные полусапожки. С собой была коричневая сумка.

Женщина не ориентируется в пространстве. Если видели ее или знаете, где она, звоните 8-800-700-54-52 или 112. Поисковый отряд ЛизаАлерт: Звонкая (Светлана) 8-920-820-28-44, Сова 57 (Наталья) 8-920-285-53-04.

