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Внимание! Пропала женщина!

Внимание! Пропала женщина!

Местонахождение Лидии Федоровны Дуровой неизвестно с 27 марта.

Лидии Федоровне Дуровой (Клиндуховой) 75 лет. Она пропала из деревни Жилина, Орловский м.о. (Орловская область). С 27 марта 2024 года её местонахождение неизвестно. Лидия Федоровна может находиться в Тульской области!

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Приметы: рост 156 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Была одета в темно-синюю куртку, черные брюки, черные полусапожки. С собой была коричневая сумка. 

Женщина не ориентируется в пространстве. Если видели ее или знаете, где она, звоните 8-800-700-54-52 или 112. Поисковый отряд ЛизаАлерт: Звонкая (Светлана) 8-920-820-28-44, Сова 57 (Наталья) 8-920-285-53-04.
 

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