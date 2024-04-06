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В Плавском районе при пожаре погиб мужчина
Фото МЧС Тульской области.

В Плавском районе при пожаре погиб мужчина

Утром 6 апреля произошел пожар в жилом доме в селе Никольском Плавского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Огнеборцы приступили к ликвидации открытого горения. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1967 года рождения.

Огонь ликвидировали семь специалистов и три единицы техники МЧС России. Причину пожара предстоит установить дознавателям.

photo_2024-04-06_09-35-34 (2).jpg

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МЧС России напоминает:

  • приобретите огнетушитель и пожарный извещатель, они увеличат шансы на спасение;
  •  не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
  •  не перегружайте электросеть;
  •  пользуетесь электроприборами — следите за их состоянием;
  •  уходите из дома — отключайте все от сети.

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пожарпогиб мужчина
Место
Плавский районТульская область
 
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