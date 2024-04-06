В Плавском районе при пожаре погиб мужчина

На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Огнеборцы приступили к ликвидации открытого горения. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1967 года рождения.
Огонь ликвидировали семь специалистов и три единицы техники МЧС России. Причину пожара предстоит установить дознавателям.
МЧС России напоминает:
- приобретите огнетушитель и пожарный извещатель, они увеличат шансы на спасение;
- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
- не перегружайте электросеть;
- пользуетесь электроприборами — следите за их состоянием;
- уходите из дома — отключайте все от сети.