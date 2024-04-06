В Плавском районе при пожаре погиб мужчина

Фото МЧС Тульской области.

Утром 6 апреля произошел пожар в жилом доме в селе Никольском Плавского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Огнеборцы приступили к ликвидации открытого горения. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1967 года рождения.

Огонь ликвидировали семь специалистов и три единицы техники МЧС России. Причину пожара предстоит установить дознавателям.

МЧС России напоминает: