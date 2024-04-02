В ГЖИ рассказали, когда в Тульской области закончится отопительный сезон

Фото из архива Myslo.

В группу правительства Тульской области «ВКонтакте» обратилась Ирина с вопросом, когда в регионе отключат отопление.

— Говорят, отопительный сезон закончен. Грицовский, ул. Первомайская, 9 — батареи холодные. Есть постановление? — спросила женщина.

На ее обращение ответили представители ГЖИ региона:

— Точная дата, когда должны отключать отопление, зависит от погоды, т. е. если в течение пяти суток среднедневная температура превышает +8 °С. Решения об отключении централизованной отопительной системы принимают органы местного самоуправления.

Температура радиаторов отопления зависит от температуры теплоносителя, отпускаемого от котельной, и не является определяющим фактором определения качества предоставляемой услуги, т. к. теплоноситель отпускается в соответствии с температурой наружного воздуха. Качество предоставления коммунальной услуги по отоплению определяется температурой воздуха в жилом помещении, которая должна быть не ниже +18 °С.

При среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 °C норма на выходе из котельных минимальная, что соответствует норме среднесуточной температуры наружного воздуха.