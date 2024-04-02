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«Такси под прикрытием»: на Первом канале идет сериал, снятый туляком Стасом Шмелевым
Фото предоставлены Первым каналом.

«Такси под прикрытием»: на Первом канале идет сериал, снятый туляком Стасом Шмелевым

Это захватывающий детектив о полицейском, работающем под не самым типичным прикрытием.

Режиссерское кресло занял Стас Шмелев, который известен своими ролями в фильмах «Эта любовь», «Ранетки», «Клуб», «Поцелуй судьбы». «Такси под прикрытием» — его третья режиссерская работа (также были проекты «Провокатор» и «Не пара»).

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Главную роль лейтенанта Турбина, работающего под прикрытием в такси, сыграл молодой актер Дмитрий Власкин («Физрук», «В созвездии Стрельца», «Молодежка. Лед и пламя», «На солнце вдоль рядов кукурузы»).

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В сериале также снимались Кирилл Гребенщиков, Виктория Маслова, Юрий Кузнецов, Зоя Буряк и другие.

Актер Дмитрий Власкин:

— Мой герой Алексей Турбин был обычным сотрудником ППС, который не угодил начальникам. Его недолюбливали, потому что он правдоруб, не хотели брать в напарники. Внезапно в МВД начинается секретный эксперимент под кодовым названием «Такси под прикрытием». Турбин под видом простого таксиста следит за порядком в городе, а параллельно проводит собственное расследование. «Хорошо ли я вожу машину?» — этот вопрос мне задал режиссер Стас Шмелев при утверждении на роль, и я незамедлительно ответил: «Очень!» Действительно считаю себя хорошим водителем. А в «Такси под прикрытием» это было важно, хотя, помимо погонь на авто, мы заранее прорабатывали рукопашные бои, в том числе с использованием ножей и пистолетов.

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Вообще, я стараюсь все делать без фанатизма, но иногда бывает и так, что после сцены ты весь в синяках, —  издержки профессии. Невозможно сниматься в экшене без единой царапины. Хотя жена меня постоянно просит быть аккуратнее. На площадке работали каскадеры. Взрывы, погони, прыжки с крыши — я не стал рисковать собой. Но что-то делал сам. В конце концов, шрамы украшают мужчину. Сам сериал, условно, стилистический микс из «Малыша на драйве» и «Взрывной блондинки». Словом, должен увлекательно смотреться, на что я искреннее надеюсь.

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Актер Кирилл Гребенщиков:

— Мне кажется, получилась динамичная история, причем с интригой, которая держится до последней серии. Классные детективные истории всегда востребованы зрителями, а здесь еще и интересные актерские работы, красивый Питер, ну и сюжетное напряжение будет до самого финала.


Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Разводной мост через Неву, Петропавловская крепость, Нарвские триумфальные ворота, вантовый мост — эти и другие достопримечательности увидят зрители на экране. Для качественных трюков и нетривиальных проездов такси в некоторые дни перекрывали движение на некоторых улицах. Гонки в кадре точно можно увидеть в Адмиралтейском районе, Большом и Малом Казачьих переулках.

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Не обошлось и без четвероногих артистов. Толлер по кличке Батон покорил и актеров и зрителей, без труда справляясь с заданиями и выполняя команды. Очень милая, умная, добрая собака породы новошотландский ретривер (толлер) — лучший друг главного героя! Его роль исполнила настоящая кинозвезда — пес-актер по кличке Инди снялся более чем в сорока фильмах.

Над саундтреком фильма работала группа Loc-Dog.

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