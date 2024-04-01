В Новомосковске прошел открытый кубок по бодибилдингу: фоторепортаж

Фото Виталия Лукьянова.

31 марта в Новомосковске прошел Открытый кубок Тульской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини.

Как рассказал Myslo президент Федерации бодибилдинга по Тульской области и организатор Сергей Кирюхин, в соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов. Они приехали в Новомосковск из Тулы а также Московской, Липецкой, Воронежской, Вологодской и Ростовской областей. Соревновались жители и других районов нашего региона — спортсмены из Щекино и Суворова.

— Выбрали для соревнований Новомосковск, поскольку я живу здесь. Тут удалось оперативно все организовать: и площадку, и партнеров, и спонсоров, — пояснил Сергей Кирюхин. — Именно в Новомосковске в последний раз соревнования по бодибилдингу проводились 25 лет назад. Сейчас эта культура возрождается не только в городе и области, но и в стране.

Помимо классического бодибилдинга, спортсмены соревновались в номинациях «Фитнес-бикини», а также «Артистик-модель». Представительницы прекрасного пола выходили на сцену в костюмах ангелов.

Призовые места в разных номинациях заняли порядка 30 спортсменов.