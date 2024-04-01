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В Новомосковске прошел открытый кубок по бодибилдингу: фоторепортаж
Фото Виталия Лукьянова.

В Новомосковске прошел открытый кубок по бодибилдингу: фоторепортаж

Соревнования проводила Федерация бодибилдинга по Тульской области.

31 марта в Новомосковске прошел Открытый кубок Тульской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. 

Как рассказал Myslo президент Федерации бодибилдинга по Тульской области и организатор Сергей Кирюхин, в соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов. Они приехали в Новомосковск из Тулы а также Московской, Липецкой, Воронежской, Вологодской и Ростовской областей. Соревновались жители и других районов нашего региона — спортсмены из Щекино и Суворова.

— Выбрали для соревнований Новомосковск, поскольку я живу здесь. Тут удалось оперативно все организовать: и площадку, и партнеров, и спонсоров, — пояснил Сергей Кирюхин. — Именно в Новомосковске в последний раз соревнования по бодибилдингу проводились 25 лет назад. Сейчас эта культура возрождается не только в городе и области, но и в стране. 

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Помимо классического бодибилдинга, спортсмены соревновались в номинациях «Фитнес-бикини», а также «Артистик-модель». Представительницы прекрасного пола выходили на сцену в костюмах ангелов. 

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Призовые места в разных номинациях заняли порядка 30 спортсменов. 

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Автор:
сегодня, в 14:17 +3
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НовомосковскФедерация бодибилдинга по Тульской области
 

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