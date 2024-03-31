Еще три моста ушли под воду в Тульской области

Фото ГУ МЧС по Тульской области

МЧС оперативно сообщает о подтоплении очередных низководных мостов в регионе. Вода все прибывает!

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области 31 марта сообщил о затоплении еще трех низководных мостов:

на реке Упа в Нижних Присадах (Тула),

на реке Упа в Павловском Одоевского района,

на реке Мокрая Табола в Устье Кимовского района.

Жизнеобеспечение населения не нарушено, угрозы подтопления жилых домов нет. Ситуация на контроле МЧС.

Движение транспорта по мостам прекращено. Объездные пути есть, а в Устье Кимовского района организована лодочная переправа.

Всего в Тульской области подтоплено к этому часу 13 низководных мостов в шести муниципальных образованиях.

МЧС просит туляков в период весеннего половодья не выходить на тонкий лед, не подходить близко к водоёмам, не передвигаться по затопленным мостовым сооружениям. В случае ЧС звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.