  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Еще три моста ушли под воду в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Еще три моста ушли под воду в Тульской области
Фото ГУ МЧС по Тульской области

Еще три моста ушли под воду в Тульской области

МЧС оперативно сообщает о подтоплении очередных низководных мостов в регионе. Вода все прибывает!

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области 31 марта сообщил о затоплении еще трех низководных мостов:

  • на реке Упа в Нижних Присадах (Тула),
  • на реке Упа в Павловском Одоевского района,
  • на реке Мокрая Табола в Устье Кимовского района.

Жизнеобеспечение населения не нарушено, угрозы подтопления жилых домов нет. Ситуация на контроле МЧС.

Движение транспорта по мостам прекращено. Объездные пути есть, а в Устье Кимовского района организована лодочная переправа.

Всего в Тульской области подтоплено к этому часу 13 низководных мостов в шести муниципальных образованиях.

МЧС просит туляков в период весеннего половодья не выходить на тонкий лед, не подходить близко к водоёмам, не передвигаться по затопленным мостовым сооружениям. В случае ЧС звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
Паводок в Туле и области: затоплены 10 мостов
Жизнь Тулы и области
Паводок в Туле и области: затоплены 10 мостов
сегодня, в 09:14, 5 1356 1
Региональное ГУ МЧС сообщило о подтоплении мостов в Туле и Одоевском районе
Жизнь Тулы и области
Региональное ГУ МЧС сообщило о подтоплении мостов в Туле и Одоевском районе
вчера, в 16:18, 5 1438 0
В Туле из-за паводка перекрыто движение по Набережной Дрейера
Жизнь Тулы и области
В Туле из-за паводка перекрыто движение по Набережной Дрейера
вчера, в 12:18, 8 2501 0
Паводок в Туле: вода в Упе поднялась на два метра
Жизнь Тулы и области
Паводок в Туле: вода в Упе поднялась на два метра
29 марта, в 14:57, 48 1841 1

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Событие
паводокмостыНижние Присады
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Ивановских дачах в Туле найден труп мужчины в оранжевой куртке: СК проводит проверку
На Ивановских дачах в Туле найден труп мужчины в оранжевой куртке: СК проводит проверку
Тульский водитель: «Ну ладно, из второго ряда налево, но из третьего…»
Тульский водитель: «Ну ладно, из второго ряда налево, но из третьего…»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.