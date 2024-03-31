На Ивановских дачах в Туле найден труп мужчины в оранжевой куртке: СК проводит проверку

Появилась информация, что на Ивановских дачах в снегу найден труп мужчины в оранжевой куртке. По словам очевидцев, мужчина очевидно довольно долго пролежал в снегу, тело в очень плохом состоянии. Снег начал таять, так и удалось найти несчастного.

Как сообщили Myslo в СК по Тульской области, сейчас следователи проводят процессуальную проверку. Решение будет принято по ее итогам. Причина смерти мужчины пока не установлена.

По нашим данным, это мог быть 36-летний туляк, местонахождение которого не было известно с октября 2023 года. Его искали тульские поисковики. Однако официальной информации от них пока не поступало.