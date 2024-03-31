Паводок в Туле и области: затоплены 10 мостов

Вечером 30 марта Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тульской области получил информацию о затоплении еще двух мостов: в населенном пункте Никольское Щекинского района и в Берниках (городской округ Тула). Уровень воды в Упе резко поднялся из-за интенсивного таяния снега.
По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено, угрозы подтопления жилых домов нет. Однако движение транспорта по мосту прекращено. Имеется объездной путь.
Всего же в Тульской области подтоплено 10 низководных мостов в пяти районах:
- мост через Оку — Николо-Гастунь Белевского района,
- мост через Оку — Чекалин Суворовского района,
- мост через Упу — Мишнево Суворовского района,
- мост через Упу — Матюхинский Суворовского района,
- мост через Упу — Болотское Одоевского района,
- мост через Упу — Слободка Одоевского района,
- мост через Упу — Орлово Щекинского района,
- мост через Упу — Никольское Щекинского района,
- мост через Упу — Берники, Тула,
- мост через Упу — Мерлиновка, Тула.