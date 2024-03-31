Паводок в Туле и области: затоплены 10 мостов

Фото ГУ МЧС по Тульской области

Еще два низководных моста затопило в Щекинскоом районе и в Туле.

Вечером 30 марта Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тульской области получил информацию о затоплении еще двух мостов: в населенном пункте Никольское Щекинского района и в Берниках (городской округ Тула). Уровень воды в Упе резко поднялся из-за интенсивного таяния снега.

По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено, угрозы подтопления жилых домов нет. Однако движение транспорта по мосту прекращено. Имеется объездной путь.

Всего же в Тульской области подтоплено 10 низководных мостов в пяти районах: